Le Bayern fanfaronne avant de recevoir le PSG

Par Adrien Barbet

Grâce à sa victoire 1-0 au match aller contre le PSG, au Parc des Princes, le Bayern Munich est en bonne voie pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La direction bavaroise est confiante pour le match retour.

Le PSG est finalement parvenu à bien terminer son mois de février. Après des défaites contre Marseille en Coupe de France, Monaco en Ligue 1 ou contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Paris s'est repris en infligeant une correction à l'OM au stade Vélodrome (0-3). Une victoire qui redonne de l'espoir aux Parisiens, à une semaine du match retour contre les Munichois en C1. Malgré la révolte parisienne, le club allemand reste serein. Les Bavarois se sont imposés 3-0 lors de leur dernière rencontre de Bundesliga face à l'Union Berlin, co-leader du championnat et sont prêts à finir le travail contre Paris. Le président du Bayern Munich s'est exprimé lors d'une interview pour le média Bild concernant la rencontre contre le PSG.

Le Bayern Munich est confiant avant de recevoir Paris

« L’équipe a montré, déjà à Paris, qu’elle était là quand il le fallait. Ils vont maintenant le montrer à nouveau. Je suis absolument confiant pour Paris. Quand on voit ce qui arrive du banc, d’autres clubs s’en mordraient les doigts ! C’est aussi pour cela que je suis confiant » a confié Herbert Hainer qui estime que la profondeur du banc des Munichois pourrait faire la différence dans ce choc, malgré le retour de Kylian Mbappé. Lors de ce match retour, le PSG a de grandes chances d'être privé de Neymar. De son côté, le Bayern est en pleine confiance grâce à sa victoire contre Berlin et malgré les absences de Manuel Neuer et de Lucas Hernandez, la formation de Julian Nagelsmann pourra compter sur le retour de Sadio Mané et sur les attaquants bavarois. Le PSG est prévenu, le Bayern Munich ne fera pas de cadeaux et compte bien s'imposer dans son antre le 8 mars prochain.