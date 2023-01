PSG-Bayern, le prix des billets écoeure les fans !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare doucement mais sûrement pour son huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour l'occasion, le Parc des Princes fera encore le plein, non sans polémique.

Christophe Galtier et ses troupes vont devoir monter en puissance dans les prochaines semaines. L'idée est d'arriver fin prêt pour les matchs décisifs en Ligue des champions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le PSG aura fort à faire avec un huitième de finale à jouer face au Bayern Munich. A l'heure actuelle, aucune des deux formations n'est prête, récupérant peu à peu tous leurs mondialistes. En tout cas, si les footballeurs des deux camps ne sont pas encore à 100%, ce n'est pas le cas des fans. La billetterie pour la rencontre aller au Parc des Princes est désormais ouverte mais encore une fois, les prix montent en flèche.

Les prix s'envolent, les fans crient au scandale

💰 Le prix des billets au Parc des Princes pour PSG - Bayern... 🤯 pic.twitter.com/HIzR1L3PmU — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) January 9, 2023

Par exemple, le prix des places en catégorie 1 monte jusqu'à 1600 euros au Parc des Princes pour la rencontre PSG - Bayern le 14 février via Ticketplace. Prix les moins chers en catégorie 16, avec des billets à 345 euros. Pas de quoi faire le bonheur des fans du club de la capitale, qui n'ont pas manqué de critiquer la politique des champions de France sur Twitter, accusés de ne pas assez agir concernant l'inflation des prix proposés sur Ticketplace. « Mbappé parle aussi pour les prix des billets au Parc stp et surtout la Navigo parce que c’est trop grave » ; « Mâchez pas un SMIC pour aller au parc et allons tous à Munich pour le même prix » ; « Les prix au parc des princes pour PSG-Bayern … c’est vraiment n’importe quoi » ; « C’est trop les prix là un 14 février au parc des princes wsh mais est ce que ce serait pas moins cher qu’un date ? » ; « Paris Saint-Germain - Bayern Munich, les prix sont à minima 350 ~ 400 € au Parc, coûte cher les places pour aller voir l’exemple à suivre » ; « 350€ pour être sur le toit du stade je préfère regarder le match sur rmc sport » ; ou encore « Le football un sport accessible à tous de base .... Un sport qui divise oui. Des prix aberrants et exorbitants », pouvait-on voir sur le réseau social à l'oiseau bleu. De quoi rajouter encore un peu plus de pression sur les hommes de Christophe Galtier, qui n'auront pas forcément le droit à l'erreur face au Bayern lors du match aller au Parc des Princes.