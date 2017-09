LdC : Le PSG se fait mousser et met le Bayern en bière !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans une rencontre où les Allemands ont eu majoritairement le ballon, le PSG a été sans pitié (3-0) grâce notamment à un Mbappé de gala. Paris est désormais seul en tête de son groupe.

Il ne fallait pas être en retard ce mercredi soir au Parc des Princes, puisque le Paris Saint-Germain entamait pied au plancher la rencontre et ouvrait le score après seulement deux minutes de jeu par Daniel Alves (1-0, 2e). Loin de s'écrouler, le Bayern Munich s'installait délibérément dans le camp du PSG et commençait à accumuler les centres et les corners...pour rien, la défense mise en place par Emery tenant le choc avec un Areola impeccable.

Et sur un rare contre parisien, Mbappé délivrait une merveille de passe à Cavani, après avoir mystifié deux défenseurs, que le buteur du PSG envoyait d'une belle frappe dans la lucarne (2-0, 31e). C'était cher payé pour la formation d'Ancelotti, mais face à la MCN il ne fallait jamais se laisser aller.

En seconde période, on retrouvait le même scénario, le Bayern Munich poussant, tout en s'offrant aux contres parisiens. Et sur un service d'Alves pour Mbappé, l'attaquant français faisait tourner Alaba en bourrique avant de centrer sur Javi Martinez, lequel renvoyait le ballon dans les pieds de Neymar, qui y allait aussi de son but (3-0, 63e).

La suite était plus calme, même si Areola se mettait encore en valeur sur quelques actions du Bayern, une bonne nouvelle de plus pour le PSG. Avec cette victoire le club de la capitale est seul en tête de son groupe et envoie un signal à toute l'Europe.