LdC : Le PSG comme un ouragan qui est passé sur le Celtic !

Mené au score après une minute de jeu, le PSG s'est imposé 7 buts à 1 face au Celtic ce mercredi soir, battant le record de buts marqués dans une phase de poule de Ligue des champions.

Pendant soixante secondes, les supporters du Paris Saint-Germain se sont inquiétés pour leur équipe, menée au score dès le coup d'envoi suite à un corner repris victorieusement par Dembélé (0-1, 1e). Mais cette ouverture du score écossaise mettait en furie l'ogre Neymar et ses coéquipiers. Et le Celtic allait le payer au prix fort. Car à la pause, le PSG était repassé devant et pas qu'un peu, puisqu'un doublé de Neymar, et deux autres buts signés Cavani et Mbappé donnaient un large avantage à Paris.

Après la pause, le calvaire de Glasgow continuait avec un festival de beaux buts signés cette fois Verrati (75e), Cavani (79e) et enfin Alves, auteur d'un superbe geste (80e). Avec 24 buts marqué en cinq matches dans cette phase, le Paris Saint-Germain a battu un record. Et dans quinze jours, le PSG pourra porter encore plus loin cette marque lors d'un déplacement important à Munich où les Bavarois devront s'imposer de quatre buts pour reprendre la première place du groupe.