LdC ‍: Brest ou Monaco, le PSG est aux anges

Large vainqueur de Stuttgart mercredi soir (1-4), le PSG a assuré sa qualification pour le barrage de la Ligue des Champions. Le club de la capitale affrontera Brest ou Monaco… pour son plus grand bonheur.

Dès le coup de sifflet final du multiplex de mercredi soir, le Stade Brestois n’a pas masqué sa déception à l’idée de potentiellement retrouver le Paris Saint-Germain en barrage. Que ce soit Pierre Lees-Melou ou son entraîneur Eric Roy, personne en Bretagne n’a envie de croiser la route du champion de France en titre lors du prochain tour. Brest joue la Ligue des Champions pour défier des équipes européennes et sortir de son quotidien et prie donc pour tirer le Benfica Lisbonne. Le PSG en revanche, n’a aucun problème à l’idée de rencontrer Brest ou Monaco lors des play-offs. En zone mixte après la large victoire de son équipe sur la pelouse de Stuttgart mercredi soir (1-4), Nasser Al-Khelaïfi a fait part de sa satisfaction face aux deux possibilités qui s’offrent aux Parisiens.

Al-Khelaïfi très confiant avec le play-off

« On a un style, on a un ADN, et le plus important, c’est ce qu’on crée depuis un an et demi. On a une équipe pour maintenant, mais aussi pour le futur. Brest ou Monaco ? C’est bien, Brest fait une très bonne saison, Monaco aussi. On les respecte beaucoup, ce ne sera pas facile. Je suis très, très fier que la Ligue 1 ait quatre représentants qualifiés, c’est la première fois de l’histoire de la Ligue des champions, et c’est magnifique pour le football français » s’est félicité le président du Paris Saint-Germain, lequel sait que son club sera très largement favori pour le play-off qu’il disputera en février, que ce soit face à Brest ou Monaco. Reste maintenant à attendre patiemment vendredi pour savoir quel sera le tirage complet des barrages de la Ligue des Champions et quel club français devra donc se coltiner le PSG.