Lamine Yamal au PSG, le Qatar n’a pas dit son dernier mot

Par Corentin Facy

Le PSG est à fond sur le dossier Lamine Yamal, dont le contrat avec le Barça expire en juin 2026. Après une tentative il y a quelques mois, le club de la capitale compte tenter de nouveau sa chance l’été prochain.

A la recherche d’un ailier de top niveau mondial, le Paris Saint-Germain a tenté l’énorme coup Lamine Yamal l’été dernier. Le prodige espagnol sortait d’une saison exceptionnelle avec le Barça et a confirmé sa montée en puissance lors de l’Euro 2024 avec la Roja. Malgré des offres supérieures à 200 millions d’euros de la part du PSG selon la presse espagnole, le vice-champion d’Espagne a refusé de vendre sa pépite. Il faut dire que le Barça mise énormément sur son centre de formation et souhaite garder ses diamants bruts le plus longtemps possible, raison pour laquelle Paris a été recalé pour Lamine Yamal malgré une proposition colossale.

Cela étant, El Nacional nous apprend en ce milieu de semaine que le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée de recruter le n°19 du FC Barcelone. En effet, le média espagnol explique que Nasser Al-Khelaïfi est toujours prêt à faire une offre « stratosphérique » pour recruter Lamine Yamal l’été prochain, alors que l’ailier de la Roja sera en fin de contrat avec Barcelone douze mois plus tard. El Nacional confirme que le PSG n’a « pas du tout abandonné » le dossier et que Luis Enrique et Luis Campos sont unanimes pour dire que Yamal est le joueur idéal pour le futur du club parisien.

Le PSG prêt à tout pour recruter Lamine Yamal

Jorge Mendes est à la manoeuvre dans ce dossier puisque le Portugais est l’agent du crack de 19 ans. Le Barça garde pour l’instant l’avantage sur le PSG car une prolongation reste à ce jour la priorité du joueur. Mais au cas où aucun accord ne serait finalement trouvé, alors le Paris SG se tient prêt à dégainer une proposition XXL. « L’argent n’est pas un problème pour le PSG, qui pourrait payer à Lamine Yamal tout ce qu’il demanderait » conclut le média, pour qui le Barça a donc tout intérêt à régler cette prolongation au plus vite, sans quoi la situation risque de devenir bouillante.