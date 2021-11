La visite de Mbappé à Bondy tourne à l'affrontement

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est passé à Bondy pour faire la promotion de sa bande-dessinée. Mais son passage laisse de la place à un affrontement politique.

Difficile de le faire quand on est l’un des hommes les plus connus de France, mais Kylian Mbappé a tenté de faire un passage plutôt discret à Bondy, dans le club qui l’a vu taper ses premiers ballons. L’attaquant du PSG a profité de la fin de la trêve internationale pour se rendre au coeur de la Seine-Saint-Denis, dans une opération destinée à faire la promotion de sa bande dessinée qui vient de paraitre, et afin de rencontrer des jeunes de son premier club. Il s’est ainsi rendu au stade Léo-Lagrange de l’AS Bondy, avec un service d’ordre privé de premier choix, mais sans prévenir les autorités locales.

Le Maire pas invité, l'ex-Maire oui

Bien évidemment, ce passage n’est pas passé inaperçu, et le maire actuel, Stéphen Hervé (Les Républicains) s’est étonné de ne pas avoir été prévenu, et que le membre détaché au sport de son conseil municipal n’ait pas été autorisé à se rendre au stade. Azzedine Drif a été refoulé par le service de sécurité de Kylian Mbappé, et n’a pas voulu insister pour ne pas faire « un scandale devant les enfants », explique l’élu à France Bleu Paris. Si les équipes du Maire actuel n’ont pas pu se rendre à l’évènement, alors que ce dernier souhaitait accueillir en bonne et due forme « l’enfant de la ville », l’ancienne maire Sylvine Thomassin (PS) était en revanche présente auprès de Kylian Mbappé pour cet évènement.

Pour la municipalité en place, c’est un coup politique qui s’est joué, histoire de faire la promotion de celle qui conteste l’élection municipale de 2020, et a réclamé son annulation. La famille Mbappé n’a jamais caché sa proximité avec la femme politique battue en 2020 pour la municipalité de Bondy, et a donc visiblement choisi son camp dans cette bataille dont l’issue devrait bientôt être connue, puisque le jugement du conseil d’état est attendu pour le 22 novembre. Sylvine Thomassin a expliqué que le but de cette arrivée discrète de Mbappé à Bondy était « d’éviter une émeute à chaque fois » pour que l’attaquant du PSG ait toujours du plaisir à revenir dans son ancien club. Sur ce coup, la bataille a surtout été politique, car les enfants de 5 à 13 ans ont apprécié le passage de leur star préférée, et ils sont tous repartis avec une BD, après lui avoir offert un gros gâteau aux couleurs de l’AS Bondy. De quoi provoquer un petit discours de la part de Mbappé, sur le fait qu’il se voyait aux travers des enfants du club du 93, et sur le contenu de sa bande dessinée.

Mbappé parle aux enfants de Bondy

« Si je peux être un espoir pour eux, je serais un espoir. Si je peux seulement être une lumière dans leur journée, je serais qu’une lumière dans leur journée. C’est eux qui vont décider ce que je suis pour eux aujourd’hui. On me voit surtout jouer mais on ne me connaît pas réellement. Bien sûr maintenant on me connaît beaucoup mieux parce que ça fait un petit moment que je suis là, mais on ne me connaît pas totalement. Je pense donc qu’on va apprendre encore pas mal de choses, mais je ne peux pas tout dire sinon on ne va pas acheter le livre », a souligné un Kylian Mbappé qui a en tout cas fait un passage remarqué à Bondy avant de se concentrer à nouveau sur les échéances du PSG.