La violence du PSG choque la planète, l’UEFA interpellée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a été clinique face au Milan AC, mais le tifo des supporters rendant hommage à Jean-Paul Belmondo n'a pas été compris par tout le monde. Un appel à la violence a été dénoncé.

Balayé à Newcastle, le PSG a parfaitement réagi en dominant le Milan AC sur le score de 3-0. Un match pas forcément parfait, mais très convaincant et qui a fait le bonheur d’un Parc des Princes bouillant. Le Collectif Ultra Paris avait prévenu, il comptait mettre le feu par la voix lors de ce match, mais pas seulement. Les fumigènes étaient de sortie, et l’UEFA a déjà annoncé qu’une enquête était ouverte pour ce festival pyrotechnique qui ne plait en général pas à l’instance européenne. Mais l’UEFA se fait également interpeller sur un tifo qui a été apprécié, mais pas forcément compris à l’étranger et qui a même choqué.

« Ce tifo est une put... de honte »

Il ne s’agit pas des affiches ou banderoles en soutien à la Palestine, tant les messages n’ont pas été très nombreux et se sont concentrés sur toutes les victimes de cette guerre, peu importe le camp. Il est question du tifo à l’entrée des joueurs, où on voit le Jean-Paul Belmondo et sa célèbre pose, pistolet à la main, viser le diable du Milan AC, qui se situe au niveau de la tribune Boulogne, de l’autre côté du Parc des Princes, avec une cible sur lui. Si en France, la dédicace à « Bebel » a été applaudie, y compris par la famille du célèbre acteur, à l’étranger, la référence n’est pas forcément connue et on y voyait un appel à la violence.

Este tifo del PSG de ayer es una puta vergüenza. Un tipo con camiseta del PSG con una pistola en un gol y un demonio con la camiseta del Milan, con una diana en el pecho llena de disparos, en el otro.



¿UEFA no tiene nada que decir?

¿Y el club? pic.twitter.com/CObPEEv9yQ — Bruno Alemany (@brunoalemany) October 26, 2023

« C’est une image violente et qui incite à la violence », dénonce le quotidien espagnol El Pais, qui n’ignore pas le côté fameux de cette pose, et également le fait que Jean-Paul Belmondo, passionné de football est dans le groupe des « pères fondateurs » du Paris SG. Même son de cloche pour le journaliste Bruno Alemany, qui travaille pour la SER. « Ce tifo est une put… de honte. Un gars en maillot du PSG avec un pistolet d’un côté, et un diable avec le maillot du Milan AC avec une cible sur la poitrine, de l’autre », a balancé le journaliste, qui s’est ensuite fait remarquer que le « gars » en question était Jean-Paul Belmondo. Une remarque acceptée, même si pour Alemany, cela ne changeait rien à la violence de l’attaque depuis les tribunes. Pas de quoi faire réagir l’UEFA pour le moment, qui a décidé de surveiller les kops pour les animations fumigènes, mais pas forcément pour ce tifo qui a été moyennement apprécié en dehors de la France. Car dans l’hexagone, même L’Equipe a fait sa Une avec ce tifo en rendant hommage à l’un des films de l’acteur, Le Professionnel.