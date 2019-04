PSG : Neymar doit dépasser Mbappé, il reçoit des conseils

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent des terrains depuis la fin du mois de janvier, Neymar a repris le chemin de l'entraînement au sein du Paris Saint-Germain.

Son retour serait prévu pour la fin avril, et la finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais. Mais avant de reporter le maillot du club de la capitale, l'attaquant brésilien doit se poser les bonnes questions par rapport à ses deux blessures au pied droit. Selon Vincent Guérin, le Ney va même devoir changer son approche, jusqu'ici faite de provocations au duel, en privilégiant un jeu plus intelligent et à distance de ses adversaires directs. Tout cela dans l'objectif de limiter le risque de nouvelles blessures.

« Neymar doit être intouchable sur le terrain, il ne doit pas laisser l’adversaire le toucher à 40 mètres du but. Il faut qu’il soit intouchable dans les 30 derniers mètres car c’est là où il développe tout son potentiel. Il a toujours une place à part, il fait partie des meilleurs joueurs de la planète avec Kylian Mbappé. Il est un peu plus dans l’ombre aujourd’hui car il était blessé l’année dernière et il l’est encore cette année. Il faut qu’il redevienne intouchable en dehors du terrain comme sur le terrain. Il y a eu deux matchs très intéressants cette année, les Parisiens étaient dos au mur et on a vu un Neymar avec une attitude de leader, c’est ce qu’on attend de lui », avoue, sur Eurosport, le consultant francilien, qui espère que la star de 27 ans va l'écouter, s'il veut enfin remporter la Ligue des Champions avec le PSG et devenir Ballon d'Or.