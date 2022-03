La vie sans Mbappé, le PSG au bord des larmes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain se déplace à Nice sans Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino sait bien que sans le joueur français, et malgré la présence de Messi, Neymar, Icardi et Di Maria, le PSG peut trembler.

A quelques jours du déplacement de leur équipe préférée à Santiago-Bernabeu pour y affronter le Real Madrid en Ligue des champions, les supporters du club de la capitale ne sont pas vraiment focalisés sur le match de ce samedi soir à Nice. Il est vrai qu’en Ligue 1, Marquinhos et ses coéquipiers parisiens comptent 15 points d’avance sur leur adversaire le plus proche, à savoir l’OM, et que le Gym est à 16 longueurs. Pas de quoi trembler pour le PSG, même si pour ce voyage dans le sud, Mauricio Pochettino devra se passer de Kylian Mbappé, suspendu. Un mal pour un bien si l’on se dit que l’attaquant français ne risque pas de se blesser avant le rendez-vous à Madrid, Paris ayant connu dans le passé de gros désagréments avant des rendez-vous en Ligue des champions. Exit donc Mbappé à l’Allianz Riviera, mais sur le plan sportif il est clair qu’avec ou sans le champion du monde, le Paris Saint-Germain n’est pas du tout la même équipe. Et les chiffrent sont même terribles pour le Paris SG.

Le PSG privé de Mbappé, c'est pire que sans Messi, Neymar, Di Maria et Icardi

Alors que le PSG va jouer son 27e match en Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé, meilleur buteur du club, a marqué 14 buts, les deux derniers étant samedi dernier contre l’ASSE, ce qui lui avait permis de rejoindre Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 156 buts depuis sa signature en 2017. Avec ses 14 buts en Championnat, Kylian Mbappé fait mieux que le total des buts marqués par Mauro Icardi, Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria. Les autres joueurs sud-américains ont, eux, planté 13 buts. Un constat incroyable, mais surtout terrifiant pour Mauricio Pochettino, dont la dépendance à Kylian Mbappé est totale en Ligue 1 et en Ligue des champions. Le seul motif de relative confiance est que lors du match aller en Ligue 1, le PSG s’était imposé 2 à1 contre Nice, et Kylian Mbappé, malade, était déjà absent, mais plus récemment, même en faisant entrer la star française en seconde période, Paris était passé à la trappe en Coupe de France au Parc des Princes face à la formation de Christophe Galtier.

Ces statistiques sont d’autant plus dures pour le Paris Saint-Germain que l’on sait bien que Kylian Mbappé est susceptible de quitter le club en fin de saison. Bien évidemment, en cas de départ du kid de Bondy, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo recruteront un buteur de niveau mondial. Mais on le voit cette saison, Erling Haaland a enchaîné les pépins physiques, et même si la perspective de voir Robert Lewandowski signer au PSG peut-être une solution, l’âge du buteur polonais du Bayern Munich fait qu’il ne représente pas l’avenir. Les dirigeants français doivent donc mettre le paquet pour conserver un Kylian Mbappé dont ils sont devenus dépendants et on l'a vu cette semaine, ils sont prêts à pulvériser tous les records afin de réussir à doubler le Real Madrid dans la dernière ligne droite.

Même si Leonardo a fermement démenti les informations du Parisien concernant une offre totale de 200 millions d'euros transmise par Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé, les rumeurs circulent toujours. Pour l'attaquant du PSG, les choses sont claires, il ne fera son choix qu'après le match retour de mercredi prochain, le joueur tricolore ne voulant pas laisser croire qu'avant de défier le Real Madrid il a déjà décidé de signer chez les Merengue, ce qui pourrait évidemment être mal perçu dans les deux clubs, et surtout à Paris. En attendant, le Paris Saint-Germain va découvrir à Nice la vie sans Mbappé.