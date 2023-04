La MNM explose en vol, le PSG était menacé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a une masse salariale très importante à gérer. Il veut la diminuer depuis plusieurs mois mais les progrès sont encore légers. Il faudra cependant accélérer puisque l'UEFA s'en mêle. Pas simple au vu des contrats solides de ses stars.

Le prochain mercato estival s'annonce tendu pour le PSG. Mal en point sportivement, le club parisien devra améliorer son effectif pour redevenir un favori à la victoire en Ligue des champions. Toutefois, les Parisiens évolueront sur un fil au niveau des transferts. Ils seront encore embêtés par le fair-play financier de l'UEFA, ce qui limite leurs dépenses et les contraint à vendre leurs joueurs. La situation est même plus complexe qu'avant puisque l'UEFA a inclus un salary cap à son règlement financier. Avec officiellement 728 millions d'euros de masse salariale, la plus importante d'Europe, le PSG est pris à la gorge.

Un départ de Neymar devient vital pour le PSG

Un chiffre gonflé par les contrats onéreux offerts aux joueurs mineurs de l'effectif, aux remplaçants. Néanmoins, il ne faut pas écarter le fait que ce sont les stars qui coûtent le plus, en particulier Kylian Mbappé et Neymar. Le Français est le joueur le mieux payé du monde avec 6 millions d'euros bruts par mois. Au sein du PSG, il devance Neymar qui gagne 3,67 millions d'euros bruts par mois. Lionel Messi complète le podium avec 3,37 millions d'euros mensuels. Déjà que sportivement, le trio n'avait pas d'avenir en raison de son faible travail défensif. Il devient primordial d'y mettre un terme financièrement, ce que confirme et développe le quotidien catalan Mundo Deportivo.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023

Selon ses informations, pour tuer la MNM la priorité au club est de lâcher Neymar. Mais, le deuxième salaire du PSG risque d'être difficile à vendre. Sous contrat jusqu'en 2027, il s'avère trop cher pour les clubs européens ambitieux et, ce encore plus au vu de ses blessures et de son comportement. Le plus simple serait de se débarrasser de Lionel Messi. Or, au PSG, on veut lui offrir une prolongation. Celle-ci serait liée à une légère baisse de salaire. Une condition inacceptable pour l'Argentin, selon Mundo Deportivo. La Pulga estime que son statut de champion du monde doit lui offrir un contrat à la hauteur, ce que lui aurait promis Nasser Al-Khelaifi quand ils se sont vus au Qatar fin 2022. Le PSG va donc perdre Messi l'été prochain, surtout avec l'offre du club saoudien d'Al Hilal. Un affront en terme d'image mais bel et bien une aubaine sur le plan financier.