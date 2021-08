PSG : Le maillot Lionel Messi s'arrache, attente record à Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La folie Lionel Messi ne se calme pas au Paris Saint-Germain et pour avoir le droit de posséder un maillot du PSG floqué du nom de la Pulga et du numéro 30 il faut désormais attendre le mois d'octobre.

Pour s’offrir un maillot floqué du numéro 30 et du nom de Lionel Messi, les fans du PSG et du sextuple Ballon d’Or doivent désormais faire preuve de patience s’ils commandent via la boutique du club de la capitale. Même si on est loin du million de maillots vendus, les responsables du Paris Saint-Germain ayant démenti cette rumeur qui avait envahi les réseaux sociaux, l’engouement constaté depuis l’officialisation de la signature de Leo Messi est toujours aussi vif. Et ce n’est pas le prix du maillot, vendu en ligne pour près de 108 euros, qui fait baisser une demande croissante, alors même que la star argentine n'a pas joué la moindre minute avec le PSG.

Démarrage historique pour le maillot de Messi, même loin du million (L’É) #PSG https://t.co/8ShBlwlUKS — CulturePSG (@CulturePSG) August 18, 2021

Ainsi, ce lundi, les supporters parisiens sont prévenus que les délais augmentent de plus en plus avant de se faire livrer un maillot Lionel Messi. « Bonjour les fans du PSG! En raison de la forte demande, notre stock de maillots de Lionel Messi s'est rapidement épuisé. Nous prévoyons d'avoir bientôt des maillots supplémentaires disponibles sur le site en pré-commande, avec des dates d'expédition en octobre », prévient le Paris Saint-Germain, qui sait que la demande est colossale et l'a constaté lorsqu'un concours a été organisé pour faire gagner un maillot de Lionel Messi dédicacé, le message pour participer étant liké plus de 43.000 fois et ayant provoqué plus de 40.000 réponses. Du côté des responsables du marketing du PSG on a expliqué que la signature de l'ancien barcelonais s'était concrétisée en quelques jours, et qu'aucun stock du maillot Nike Jordan de Lionel Messi n'était prévu.