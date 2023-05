La Juventus exige une pluie de billets du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a envie de s'offrir un attaquant de pointe de grand standing cet été. La Juventus est vendeuse pour Dusan Vlahovic, à condition d'y mettre un sacré prix.

Saison chaotique pour la Juventus, qui n’a pas réussi à gagner de trophées et a été toute la saison loin de la lutte pour le titre. En plus de cela, en raison de malversations grossières sur le marché des transferts, le club du Piémont a été pénalisé au classement et ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions sauf miracle. Résultat, les joueurs de l’effectif actuel de Max Allegri se posent des questions sur leur avenir. Arkadiusz Milik n’est pas certain d’être conservé, et ce pourrait ne pas être le seul changement majeur en attaque. Recruté en provenance de la Fiorentina pour être le leader offensif, Dusan Vlahovic ne parvient pas à faire totalement l’unanimité, mais il possède toujours une forte valeur marchande. L’occasion de faire une très belle vente cet été ? La Juventus y pense en cas de gros transfert. Et visiblement, les dirigeants italiens comptent sur le PSG pour cela.

70 millions d'euros pour Vlahovic

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DV9 (@vlahovicdusan)

Selon le média local TuttoJuve, la Juventus est donc ouverte à un départ de son buteur serbe, et répondrait favorablement à une offre du PSG si elle atteignait 70 millions d’euros. C’est toujours moins que les demandes de la Juventus qui atteignaient auparavant jusqu’à 100 millions d’euros, mais cela reste une somme copieuse. Toutefois, Vlahovic possède un profil qui plairait beaucoup à Luis Campos, notamment pour occuper ce fameux poste de pivot à la pointe de l’attaque, avec sa faculté à garder le ballon, mais aussi à le dévier pour servir un certain Kylian Mbappé. En attendant, il y aussi des clubs d’un championnat capable de mettre le paquet pour le faire venir en cas de transfert, ce sont bien évidemment les Anglais, qui peuvent au niveau du salaire et du montant du transfert, faire une folie pour le Serbe cet été et couper l’herbe sous le pied du PSG.