La hype Ugarte terminée, le PSG a un nouveau chouchou

Encensé pour ses débuts impressionnants avec le Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte s’est fait voler la vedette. La recrue parisienne à la mode se nomme désormais Lucas Hernandez.

Pendant que Kylian Mbappé traverse une période compliquée, certains de ses coéquipiers en profitent pour attirer les projecteurs au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas de Lucas Hernandez. Recruté cet été pour environ 45 millions d’euros, le défenseur polyvalent fait mieux que dépanner sur le côté gauche en l’absence de Nuno Mendes. Le Français enchaîne les bonnes performances et montre un état d’esprit irréprochable. Pour le journaliste Romain Beddouk, le natif de Marseille a dissipé tous les doutes.

« Il n'a pas attendu le match à Rennes pour avoir la bonne attitude, il était d'ailleurs un des meilleurs Parisiens à Newcastle, il faut parler de Lucas Hernandez, a souligné le chroniqueur de France Bleu Paris. J'avais parlé de lui avant son arrivée, j'avais dit qu'il avait deux défauts : son physique un peu fragile et son amour pour l'Olympique de Marseille. Pour l'OM, l'épisode est clos. Il s'est expliqué sur le fait qu'il regrettait ses déclarations et qu'il allait tout donner pour le PSG. »

« Et la preuve, c'est sur le terrain puisqu'il montre match après match qu'il est un guerrier prêt au sacrifice pour son nouveau club, a argumenté l’observateur parisien. Pour son défaut physique, ça va et c'est même impressionnant. Rien ne laisse penser qu'il était blessé depuis novembre et qu'il s'était fait une rupture des ligaments croisés. On a sur le terrain un leader, un soldat, un joueur intelligent et polyvalent qui remplace parfaitement Nuno Mendes sur le flanc gauche alors qu'il était venu pour jouer défenseur central. Il apporte son expérience de champion du monde, il porte ses coéquipiers et les tire vers le haut. »

Déjà leader au PSG

« On a la confirmation que quand il est à 100%, il fait partie de l'élite à son poste. C'est un des meilleurs défenseurs du monde et c'est pour le moment une très bonne affaire pour le PSG. En plus il prend la parole dans le vestiaire comme dans les médias pour assumer les victoires et les défaites. On se demande souvent quel joueur est la meilleure recrue de l'été. Si les performances à ce niveau se poursuivent, ce sera difficile de répondre autre chose que Lucas Hernandez », a estimé le journaliste, prêt à rétrograder le chouchou du début de saison Manuel Ugarte.