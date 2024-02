La fin du PSG, les conséquences seront énormes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a remis sur la table le déménagement du Parc des Princes, faute de trouver un accord avec la Mairie de Paris pour le racheter. Cette décision mettrait un terme à l'existence du PSG selon cet ancien capitaine du club.

Un peu plus d’un an après avoir mis le feu en annonçant qu’il quitterait le Parc des Princes s’il ne trouvait pas un accord avec la Mairie de Paris pour racheter le stade, Nasser Al-Khelaïfi a passé la deuxième couche cette semaine. Le président du PSG a bien fait comprendre que le vote du conseil de Paris contre la vente du stade historique de la Porte d’Auteuil le forçait désormais à ne plus mettre un sou dans le stade, et à aller voir ailleurs pour en construire un qui lui serait propre. Un coup de bluff comme le fait de s’intéresser à un déménagement au Stade de France, qui ne s’est pas concrétisé ? Difficile de le dire mais le dirigeant qatari affiche sa détermination à mettre la pression pour racheter le Parc des Princes, ou sinon aller construire un stade ailleurs. Il a sondé quelques emplacements, sans vraiment trouver le lieu idéal et a aussi connu de la résistance, soit logistique, soit politique puisque certaines villes craignent qu’un afflux massif nocturne ne soit pas vraiment une chance pour la qualité de vie des habitants.

Ce sera un autre club que le PSG

Un très vaste débat qui prendra certainement du temps et de l’amplitude sur la place publique si la situation ne se calme pas. Et qui pourrait très mal tourner au final. C’est ce que pressent Jérome Rothen, qui voit tout simplement le PSG perdre son âme et même beaucoup plus en cas de déménagement. Ce sera, pour l’ancien capitaine des « Rouge et Bleu », la fin du Paris SG tel qu’il a été connu. « Le PSG a l’impression d’être le pigeon. Depuis qu’il a racheté le club, le club a rénové le Parc des Princes. La mairie n’avait pas les moyens de l’entretenir et je sais de quoi je parle. A mon époque, on réclamait des vestiaires, un parking et une pelouse dignes de ce nom. La mairie de Paris me fait rire. Qu’ils arrêtent de nous mentir ! Je n’imagine même pas que le PSG quitte le Parc des Princes. Je ne peux pas l’imaginer ! Si Nasser (Al-Khelaïfi) ose le faire, et pourtant je l’ai défendu, pour moi c’est la mort du Paris Saint-Germain. Il fera un autre club mais pour moi c’est la mort du PSG », a livré le consultant de RMC Sport, qui ne fait pas dans la dentelle concernant ses craintes sur l’avenir du club de la capitale en cas de bras de fer mené jusqu’à la solution ultime du déménagement.