La fin du Mbappé Saint-Germain, Luis Campos en mission secrète

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est apparu renfermé et boudeur contre Lille dimanche. Son positionnement fait débat, tout autant que sa relation avec Luis Enrique.

Aligné dans une position d’avant-centre par Luis Enrique depuis quelques matchs, Kylian Mbappé ne semble pas heureux ni épanoui au Paris Saint-Germain. Dimanche soir à Lille, le capitaine de l’Equipe de France n’a pas célébré son but de l’ouverture du score sur penalty. Une attitude qui interloque, trois jours après un match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund durant lequel l’originaire de Bondy a laissé entrevoir beaucoup de frustration et d’énervement lorsque Luis Enrique a ordonné à ses troupes de ne pas prendre de risque en fin de match alors que Mbappé lui voulait gagner pour finir premier du groupe.

Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain espère toujours trouver un accord avec sa star pour une nouvelle prolongation de contrat au-delà de juin 2024. Mais les récentes tensions entre Kylian Mbappé et le staff technique parisien peuvent-elles avoir une incidence sur les négociations à venir ? Au sein du board du Paris Saint-Germain, on ne veut pas y croire. La direction du club estime que du fait de son caractère très fort, Kylian Mbappé n’a jamais eu une relation linéaire avec ses entraîneurs dans le passé et que par conséquent, il n’y a pas d’incident spécifique avec Luis Enrique. Rien n’a donc changé du côté de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi, les deux hommes sont toujours déterminés à prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

Le Qatar attend le premier pas de Kylian Mbappé

La mission s’annonce toutefois ardue comme au contraire de ce qui a été annoncé par certains comptes insiders en France et en Espagne, aucune réunion n’était prévue lors des derniers jours selon L’Equipe. « La situation est toujours en stand-by », ce qui commence à devenir inquiétant pour le PSG alors que dans dix jours, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec les clubs de son choix dans l’optique d’une signature en juin prochain pour zéro euro. Paris estime que la balle est dans le camp du joueur et que c’est à Kylian Mbappé de faire le premier pas s’il veut prolonger. L’attaquant du Paris Saint-Germain le fera-t-il ou a-t-il dans la tête de partir à l’étranger en fin de saison ? Quoi qu’il en soit, il a été demandé à Luis Campos de façonner un projet PSG avec Kylian Mbappé… et un autre projet sans la star du club de la capitale.