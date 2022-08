La femme d'Angel Di Maria crache son fiel

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Un an après son arrivée en 2014, Angel Di Maria avait rapidement quitté Manchester United pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’Argentin et sa femme n’étaient pas du tout épanouis en Angleterre.

Angel Di Maria et sa famille ne passeront jamais leurs vacances outre-Manche. Depuis son année passée à Manchester United, l’Argentin garde un très mauvais souvenir de l’Angleterre. Il suffit de jeter un œil au témoignage de sa femme pour comprendre à quel point l’ailier de la Juventus Turin et son entourage ont mal vécu la saison 2014-2015.

La famille Di Maria malheureuse en Angleterre

« C'était horrible... Manchester, c'est le pire, avait lâché Jorgelina Cardoso sur la chaîne argentine El Trece. Tout est horrible à Manchester. On vivait à Madrid et Angel jouait dans la meilleure équipe au monde, le Real Madrid. Tout était parfait pour nous, le climat était parfait, la nourriture était formidable... Et soudain il y a eu cette offre de Manchester. »

« Je lui ai dit : "Même pas en rêve, tu iras tout seul". Mais il m'a répondu : "Si, si, on y va". Il y avait de l'argent, ensuite les Espagnols nous ont traités d'avares, avait raconté la femme d’Angel Di Maria. Tu travailles pour une entreprise et une société concurrente te propose un salaire multiplié par deux, tu n'y vas pas ? Mon amie Gianinna Maradona m'a dit : "laissez-vous acheter par n'importe quel pays, mais pas l'Angleterre." On est arrivé dans l'année à Manchester, c'était de la merde. »

« Rien ne me plaisait. La gens étaient tout blancs, soignés, bizarres... Ils marchent et tu ne sais pas s'ils vont te tuer ou quoi. La nourriture est dégoûtante, les femmes sont en porcelaine, avait-elle osé. Je n'ai pas dit à Angel : "c'est ta faute si on est à Manchester". Je lui disais : "Mon amour, je veux me suicider... Il est deux heures de l'après-midi et il fait nuit." Et il me répondait : "C'est terrible mais ne t'inquiète pas, on va y arriver." » Finalement, le Paris Saint-Germain était venu mettre un terme à ce cauchemar.