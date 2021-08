L1 : Vincent Labrune remercie Al-Khelaifi pour Lionel Messi

Dans : PSG.

Quelques minutes après l'annonce de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le président de la Ligue de Football Professionnel a confié son enthousiasme. Pour Vincent Labrune, la Ligue 1 a tout à gagner avec la venue du joueur argentin en France et l'ancien président de l'Olympique de Marseille a tenu à remercier Nasser Al-Khelafi.

« L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain constitue un événement planétaire. C’est un jour historique pour le football professionnel français et la Ligue 1. Lionel Messi est une légende du football, qui écrit aux côtés de Pelé et Maradona l’histoire de notre sport. C’est une chance formidable pour les supporters français et pour tous les amoureux du foot de pouvoir voir évoluer dans nos stades ou à la télévision le meilleur joueur du monde. C’est également une nouvelle extraordinaire pour l’exposition de la Ligue 1 à l’international. L’arrivée de Lionel Messi va accroître l’attractivité et la visibilité de notre championnat sur tous les continents. Le recrutement de Lionel Messi offre aussi les plus grands espoirs au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et par ricochet à tout le football français dans la quête d’un meilleur indice UEFA. Cet événement unique est le fruit de la stratégie des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont permis au club parisien de devenir en dix ans une des plus grandes franchises dans le sport mondial. Au nom du football professionnel français, je voulais remercier Nasser Al-Khelaïfi d’avoir rendu ce rêve possible. Messi est magique ! », a indiqué, dans un communiqué, Vincent Labrune, président de la LFP.