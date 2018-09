L1 : Neymar fait peur aux clubs de L1, la sécurité cogite

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche, après avoir offert son maillot à un jeune enfant entré sur le pelouse du Roazhon Park lors de Rennes-PSG, Neymar avait indiqué que si cette situation se reproduisait il ferait la même chose. Et forcément, cette situation, qui s'était déjà produite à Nîmes, commence à faire réfléchir les différents services de sécurité des clubs de Ligue 1. Ce mercredi, dans L'Equipe, le responsable de ce dossier du côté du FC Nantes admet qu'une réflexion est en cours afin d'éviter que cette séquence se reproduise et finisse par poser un énorme problème.

« Par leur action, ils décrédibilisent un peu les stadiers et cela peut encourager les gens. Le message n'est pas bon. Si c'est un enfant, une fois qu'il a pénétré sur le terrain, c'est un peu trop tard. Mais on mène une réflexion et l’une des pistes peut être la communication dissuasive. On ne sera peut-être pas trop populaires, mais les gens, quand ils viennent, doivent accepter le règlement du stade et les conditions generales de vente. Pour les enfants, il faudrait que les parents se responsabilisent, qu'ils n'y voient pas une opportunité. Si, un jour, il y a cinq ou dix gamins en même temps sur le terrain, on fait comment ? », constate Olivier Feneteau, responsable de la sécurité du FC Nantes.