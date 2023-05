L1 : Le PSG tue tout suspense à Troyes

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

34e journée de Ligue 1 :

Stade de l'Aube.

Troyes - Paris Saint-Germain : 1-3.

Buts : Chavalerin (83e) pour Troyes ; Mbappé (8e), Vitinha (59e), Ruiz (86e) pour le PSG.

Grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a dominé Troyes en clôture de la 34e journée de Ligue 1 (3-1) pour faire un grand pas vers le titre de champion de France.

Sous la pression de Lens, provisoirement revenu à trois points après sa victoire contre l’OM samedi soir, le club de la capitale française se savait attendu à Troyes. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les Parisiens ont répondu présents. Suite à une première occasion d’Ekitike (2e), c’est Mbappé qui ouvrait rapidement le score ! Profitant d’un centre de Vitinha repoussé par la transversale de Gallon, l’attaquant français marquait de la tête dans le but vide au second poteau (0-1 à la 8e). Après cette ouverture du score, le PSG poussait pour faire le break avec Ruiz (21e, 27e) et Danilo (22e), sans réussite. Juste avant la pause, Donnarumma effectuait un arrêt important pour permettre à son équipe de rentrer à la mi-temps avec un petit avantage (45e).

⏸️ C'est la pause à Troyes, le Paris Saint-Germain mène au score.#𝐄𝐒𝐓𝐀𝐂𝐏𝐒𝐆 | 𝟎-𝟏 pic.twitter.com/qrpHPb9mQF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 7, 2023

Au retour des vestiaires, Vitinha doublait la mise en deux temps face à Gallon après une belle ouverture de Verratti (0-2 à la 59e). En fin de match, Chavalerin réduisait l’écart de la tête au premier poteau suite à un joli centre de Yadé (1-2 à la 83e). Un but qui ne changeait rien au résultat final, sachant que le PSG anéantissait les derniers espoirs troyens en marquant par l'intermédiaire de Ruiz, qui trouvait le chemin des filets d'une belle frappe prolongée par le poteau (1-3 à la 86e).

Grâce à ce succès, le PSG fait un grand pas vers le titre de champion de France, vu qu’à quatre journées de la fin, le groupe de Christophe Galtier dispose de six points d’avance sur Lens et huit sur l'OM. Autant dire que les jeux sont faits, comme pour Troyes, qui se dirige vers la Ligue 2 avec 12 longueurs de retard sur le premier non-relégable.