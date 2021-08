L1 : Le PSG joue à se faire peur !

Dans : PSG.

2e journée du championnat de Ligue 1

Parc des Princes

Paris SG bat RC Strasbourg : 4 à 2

Buts : Icardi (3e), Mbappé (25e), Draxler (27e), Sarabia (86e) pour le PSG; Gameiro (53e), Ajorque (64e) pour Strasbourg)

Expulsion : Djiku (RCSA) à la 81e

A l'issue d'un match au scénario assez étrange joué sous le regard de Lionel Messi, le PSG a battu Strasbourg (4-2), le club de la capitale connaissant des hauts et des bas pendant 90 minutes.

Dans une ambiance des grands soirs, la présentation des cinq nouvelles stars du club de la capitale, dont Lionel Messi, y contribuant évidemment, le PSG se mettait rapidement en ordre de marche et ouvrait le score par un Icardi à la limite du hors-jeu (1-0, 3e). Face une machine parisienne bien huilée, les joueurs alsaciens avaient bien du mal à tenir, et l’addition grimpait rapidement puisque Mbappé et Draxler marquaient deux buts en l’espace de deux minutes (3-0, 27e). La formation de Pochettino semblait avoir fait le plus dur, mais la seconde période tournait au vinaigre pour le vice-champion de France de Ligue 1.

Mbappé homme du match côté PSG

C’est d’abord Gameiro qui réduisait le score devant ses anciens supporters (3-1, 53e), puis dix minutes plus tard Ajorque relançait définitivement Strasbourg (3-2 , 64e). La défense du PSG prenait l’eau, et la tension grimpait au Parc, même si le Racing se retrouvait à dix après l’expulsion de Djiku (80e). Cependant, sur un contre, Mbappé faisait la différence et adressait un centre parfait que Sarabia reprenait victorieusement (4-2, 86e), le suspense prenant alors fin. Il reste désormais à Paris d'intégrer ses nouveaux joueurs et surtout de savoir ce que fera Mbappé, décisif dans cette rencontre.