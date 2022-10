L1 : L’arbitre de Reims-PSG zappe l'insulte de Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi soir, les joueurs du PSG sont apparus tendus face à Reims et l’exemple le plus criant est de toute évidence Sergio Ramos.

En fin de première mi-temps, le défenseur espagnol du Paris Saint-Germain a écopé d’un carton jaune. Très vite, la biscotte de Sergio Ramos s’est transformée en carton rouge direct à l’égard de l’ex-défenseur du Real Madrid. Sur les images du diffuseur Canal +, un « puta madre » était visible sur les lèvres du défenseur espagnol en direction de l’arbitre juste avant que Pierre Gaillouste ne dégaine le carton rouge. Dès lors, l’exclusion de Sergio Ramos semblait justifiée mais à en croire les informations de RMC, l’arbitre de la rencontre n’a pas noté les insultes de Sergio Ramos dans son rapport. Un détail de poids avant le passage de Sergio Ramos devant la commission de discipline de la LFP, qui va statuer sur le nombre de matchs de suspensions du défenseur du Paris Saint-Germain.

L'insulte de Sergio Ramos pas mentionnée par l'arbitre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

La radio dévoile que seule l’attitude contestataire de Sergio Ramos à l’égard de l’arbitre a été notifiée dans le rapport de Pierre Gaillouste après le match nul du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade de Reims samedi soir lors de la dixième journée de Ligue 1 (0-0). Pour ce comportement, Sergio Ramos risque tout de même une sanction copieuse, et cela même si aucune insulte n’a été mentionnée dans le rapport. En effet, RMC indique que l’Espagnol risque entre deux et sept matchs de suspensions pour « attitude intimidante » envers le corps arbitral. A priori, cette qualification -plus lourde- ne devrait toutefois pas être retenue dans le cas de Sergio Ramos. La commission de discipline de la LFP tranchera définitivement la question de la suspension du défenseur espagnol du PSG mercredi soir. En fonction de la sanction qui sera prononcée, le club parisien se réservera le droit de faire appel de cette sanction.