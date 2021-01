PSG : Ramos utilise Paris au mercato, c'est moche

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, le nom de Sergio Ramos a régulièrement été associé au PSG dans l’optique du prochain mercato estival.

Il faut dire que le club de la capitale n’a pas réellement compensé le départ de Thiago Silva l’été dernier. En ce sens, il n’apparaît pas improbable de voir le PSG s’intéresser à un joueur tel que Sergio Ramos, lequel n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin 2021 avec le Real Madrid. Il y a quelques semaines, l’émission El Chiringuito révélait que des contacts avaient été noués entre la direction du Paris Saint-Germain et l’entourage de Sergio Ramos afin de discuter d’une éventuelle collaboration à compter de cet été. Des informations totalement infondées à en croire l’émission de TF1, Téléfoot.

La première chaîne de France croit savoir que le Paris Saint-Germain est uniquement utilisé par le clan Sergio Ramos afin de mettre la pression au Real Madrid dans les négociations salariales, mais qu’il n’y a pas eu le moindre contact entre l’Espagnol de 34 ans et le champion de France en titre. Ces dernières semaines, Manchester City a également été utilisé par l’entourage de Sergio Ramos afin de coller une grosse pression au Real Madrid. Mais vraisemblablement, la formation de Pep Guardiola n’a pas non plus négocié le moindre contrat avec Sergio Ramos. Reste maintenant à voir si le PSG et Manchester City se réveilleront d’ici le mois de juin en tentant d’enrôler le défenseur espagnol pour zéro euro, ou si le capitaine merengue a l’intention de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Quoi qu’il en soit, cette situation créée des tensions au sein du vestiaire de Zinedine Zidane, certains joueurs à l’image de Casemiro reprochant à Sergio Ramos de perturber l’équipe avec cette négociation à rallonge…