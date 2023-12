L'opération ou le divorce, Kimpembe a fait payer le PSG

Dans : PSG.

Révélations de la part de L'Equipe sur la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe, qui a tout simplement accepter de se faire opérer à condition d'obtenir une prolongation de contrat avec une augmentation de salaire.

Voilà quasiment un an que Presnel Kimpembe n’a pas foulé les terrains de football en match officiel. Le défenseur central du Paris Saint-Germain s’était écroulé sur la pelouse du Vélodrome lors du match face à l’OM du 26 février dernier, et malgré une opération au niveau du tendon d’Achille, sa reprise a été très compliquée. Annoncé de retour dans le groupe cet automne, il n’a jamais eu de bonnes sensations et va devoir se faire opérer à nouveau. Son indisponibilité dépendra de la teneur précise de l’opération, mais elle pourrait aller de 2 mois à quasiment six mois si une nouvelle intervention lourde était effectuée. Cela lui fermerait la porte à l’Euro 2024, lui qui avait déjà manqué la Coupe du monde 2022 pour une blessure.

Aujourd’hui est une journée particulière pour moi.

J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai décidé de signer la prolongation de mon contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2026.



Votre soldat, Presnel KIMPEMBE pic.twitter.com/k14BeXB9PS — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) December 20, 2023

En plus de cela, Presnel Kimpembe se retrouvait sans contrat, lui qui voyait son engagement se terminer au mois de juin. Mais dans un enchainement loin d’être hasardeux, le défenseur central a annoncé sa prolongation dans la foulée de sa décision de se faire opérer. Un joli geste de la part du PSG, alors que les discussions stagnaient depuis de longs mois, probablement en raison des demandes exigeantes du joueur. Ce dernier a tout de même obtenu une prolongation de contrat de deux saisons, et même une augmentation de salaire. Une partie fixe, et une autre en fonction de son utilisation, à l’image du contrat de Marquinhos.

L'opération contre une prolongation

Une signature qui montre que le PSG pense à ses joueurs formés au club, mais la générosité de Nasser Al-Khelaïfi avec un joueur parti pour faire plus d’un an sans jouer, a aussi de quoi interpeller. Mais visiblement, les négociations ont surtout porté sur la santé du joueur, et Kimpembe a accepté de passer sur la table d’opération, mais uniquement s’il prolongeait son contrat, affirme L’Equipe. Une drôle de façon de faire, car le défenseur du PSG n’était à l’heure actuelle pas en état de jouer, et n’avait guère le choix s'il voulait éviter de trainer ce souci physique tout au long de sa carrière. Néanmoins, la décision est prise, et le roc parisien va désormais prendre son mal en patience pour espérer un retour au printemps, et pourquoi pas aider enfin Paris à bien terminer la saison.