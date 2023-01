L’OM se rajoute au calendrier infernal, le PSG grimace

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vainqueur du Pays de Cassel et qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, le PSG sera confronté à un calendrier hors normes en février.

Le calendrier du Paris Saint-Germain a rarement été aussi chargé. Logique vainqueur des amateurs du Pays de Cassel lundi soir en Coupe de France (0-7), le club de la capitale s’est qualifié pour les 8es de finale et affrontera l’Olympique de Marseille le mercredi 8 février prochain. Un match qui s’ajoute à un calendrier déjà surchargé en février avec des matchs contre Montpellier, Toulouse, Monaco, le Bayern Munich, Lille… et Marseille, mais cette fois en championnat. Autant dire que ce mois de février sera décisif pour la suite de la saison du PSG, qui pourrait perdre des plumes en championnat, en coupe de France et en Ligue des Champions ou au contraire, affirmer son statut de cador du football français et européen.

Un calendrier qui ne fait pas rire Galtier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Du côté de l’état-major du Paris Saint-Germain, ce calendrier fait peur et c’est notamment le cas de Christophe Galtier, très prudent avant d’aborder ce marathon comme le coach du PSG l’a fait savoir après la victoire face au Pays de Cassel en Coupe de France lundi soir à Lens. « Il y aura Toulouse, Montpellier, Reims dès la semaine prochaine. Malheureusement le calendrier est ainsi fait. Il y a ce tirage (face à l’OM) qui sera une magnifique affiche pour la Coupe de France, il faudra faire une grande performance au stade Vélodrome pour passer. Avec l’accumulation des matchs on va jouer à partir de la semaine prochaine tous les trois, quatre jours. Il faudra qu’on soit très vigilants sur l’enchainement, l’aspect physique, la gestion de l’effectif » a prévenu Christophe Galtier, qui fera sans doute tourner son effectif durant ce mois de février afin d’épargner au maximum ses joueurs. Mais les éléments clés tels que Kylian Mbappé ou encore Neymar et Lionel Messi devront enchainer pour assurer de bons résultats au PSG. Dès lors, attention aux risques de blessure pour le staff parisien…