L'OL en rêvait, Campos fonce dessus pour le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Feyenoord réalise une saison exceptionnelle en coupe d'Europe et en Eredivisie. Bien parti pour être champion des Pays-Bas, le club de Rotterdam doit beaucoup à son capitaine Orkun Kokcu. Le Turc est désormais dans le viseur de Luis Campos et du PSG.

Ils sont les sensations de cette saison 2022-2023 en Europe. Feyenoord et son capitaine Orkun Kokcu ne semblent pas avoir de limites. Largement leader du championnat des Pays-Bas avec 8 points d'avance sur l'Ajax, le club de Rotterdam est encore engagé en quart de finale de la Ligue Europa. Il a d'ailleurs battu la Roma au match aller 1-0 jeudi dernier. Des performances dues en grande partie à son capitaine turc. Elégant et technique milieu de terrain, Kokcu brille fortement cette saison avec Feyenoord. Il a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Séduits, les gros clubs européens sont déjà à ses pieds.

L'OL avait raté Kokcu, Campos ne veut pas l'imiter

C'est notamment le cas du PSG qui fait partie de ses prétendants les plus sérieux. Le média espagnol Relevo et son journaliste Matteo Moretto indiquent en effet que Luis Campos veut le joueur de 22 ans la saison prochaine. On a même déjà dépassé le stade du simple intérêt, le PSG ayant entamé les discussions avec Feyenoord pour Kokcu. Luis Campos et son équipe ne doivent pas traîner puisque Arsenal et Newcastle sont aussi sur le coup pour un joueur dont le contrat expire en 2025.

▫️Kökcü, del Feyenoord, en la agenda del PSG. Ya hay contactos.



▫️El asunto Aouar.



▫️Kökcü, del Feyenoord, en la agenda del PSG. Ya hay contactos.



▫️Greenwood, técnicamente gusta a muchos equipos, incluido el Milan.



▫️El Manchester United insistirá por Kane. https://t.co/N4BPW19aBk — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 15, 2023

Le nom d'Orkun Kokcu n'est pas inconnu de tous les suiveurs de la Ligue 1. En effet, le Turc était cité du côté de l'Olympique Lyonnais lors de l'été 2021. A son arrivée dans le Rhône, Peter Bosz avait fortement insisté pour que les Gones recrutent le milieu de terrain du Feyenoord, en vain. L'OL continuait quand même de surveiller les performances de Kokcu et, ce même cette saison. Il semble toutefois que les 12 millions d'euros attendus à l'époque pour le joueur soient ici largement dépassés. Pas de problème pour le PSG qui a véritablement besoin de qualité pour son entrejeu si fragile.