L'Inter veut Bernat, le PSG lui propose Kurzawa

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé pendant plus d’un an, Juan Bernat a enfin retrouvé les terrains de Ligue 1 avec le PSG après sa rupture des ligaments croisés.

La saison dernière, l’absence de Juan Bernat s’est cruellement faite ressentir au poste d’arrière gauche au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Abdou Diallo est davantage un défenseur central de formation tandis que Layvin Kurzawa ne cesse de décevoir. Cet été, le Paris SG a ainsi cassé sa tirelire pour s’offrir Nuno Mendes sous la forme d’un prêt avec une option d’achat supérieure à 40 millions d’euros. A ce poste, le club est donc armé puisque Juan Bernat est également revenu à la compétition avec 7 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Et en Europe, les grands clubs n’ont pas oublié qu’avant sa blessure, le latéral espagnol était un maillon fort de l’équipe parisienne puisque sa cote reste très élevée sur le marché des transferts.

Le PSG veut vendre Kurzawa, pas Bernat

Et pour preuve, le Corriere dello Sport ainsi que le site Fichajes.net annoncent que l’Inter Milan est très intéressé par le profil de Juan Bernat dans l’optique du mercato. Le club italien a parfaitement compensé le départ d’Achraf Hakimi à droite avec le recrutement de l’international néerlandais Denzel Dumfries et désormais, les Nerrazzuri aimeraient frapper un grand coup au poste de latéral gauche. Simone Inzaghi, qui évolue le plus souvent dans un système à cinq défenseurs, estime que Juan Bernat serait parfait pour occuper le rôle de piston gauche. C’est ainsi que le Paris Saint-Germain a été sondé concernant une potentielle vente de l’international espagnol. Néanmoins, Leonardo et Mauricio Pochettino ont fait savoir à l’Inter Milan que pour l’instant, un départ de Juan Bernat n’était pas vraiment d’actualité. Et pour preuve, le natif de Cullera a récemment prolongé jusqu’en 2025, ce qui témoigne de la confiance du PSG en lui. En revanche, le club de la capitale est beaucoup plus ouvert à un départ de Layvin Kurzawa, pour qui l’Inter s’est aussi renseigné sans en faire -pour l’instant- une priorité.