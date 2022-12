L’Inter avance, Skriniar a oublié le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours à la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain espère encore obtenir la signature de Milan Skriniar. Mais après une réunion entre ses agents et la direction de l’Inter Milan, le défenseur central semble s’éloigner de la capitale française.

Le feuilleton Milan Skriniar se poursuit cet hiver. Priorité du Paris Saint-Germain lors du précédent mercato estival, le défenseur central avait été retenu par l’Inter Milan. Le pensionnaire de Serie A préférait tenter de prolonger son cadre, quitte à prendre le risque de le perdre sans indemnité en juin prochain. Quelques mois plus tard, la situation n’a pas vraiment évolué. Milan Skriniar s’est encore un peu plus rapproché de la fin de son contrat et le champion France tente encore de l’attirer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Difficile de savoir qui a vraiment l’avantage compte tenu des nombreux rebondissements annoncés par différentes sources. Cette fois, la presse italienne voit l’Inter Milan en position favorable après une réunion importante. La Gazzetta dello Sport parle effectivement d’un entretien entre les agents de Milan Skriniar et les dirigeants milanais. Une rencontre apparemment positive puisqu’elle aurait permis un rapprochement significatif entre les deux parties. L’Inter Milan reste incapable de s’aligner sur le salaire annuel à 9 millions offert par le Paris Saint-Germain.

Une réunion décisive pour Skriniar ?

Cet été, les Nerazzurri ne lui avaient proposé que 6 millions d’euros par an, contre les 3,8 millions d’euros qu’il perçoit actuellement. Il n’empêche que le Slovaque a toujours écouté ses supérieurs, notamment lors de cette réunion durant laquelle un départ cet hiver n’a jamais été évoqué. Les acteurs de ce rendez-vous semblent déterminés à s’entendre et auraient prévu de se revoir à la mi-janvier, en plein mercato. En attendant, Milan Skriniar, loin de penser au Paris Saint-Germain, va se concentrer sur la reprise avec l’Inter Milan. Reste à savoir si l’on n’assistera pas à un énième revirement de situation dans ce dossier.