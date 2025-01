L'incroyable échange qui terrorise le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG avance dans la venue de Marcus Rashford. Manchester United veut bien ouvrir la porte, mais rêve de récupérer en échange Nuno Mendes, en grand froid avec le club parisien.

Manchester United atteint des records cette saison, mais il s’en serait bien passé. Le nombre de buts encaissés sur un mois, la série de défaites à domicile, les chiffres sont aussi terribles qu'inédits pour les Red Devils qui sombrent en-dessous du ventre mou, et regardent même derrière pour éviter de s’approcher de trop près de la zone rouge. Longtemps leader de cette formation, Marcus Rashford n’est désormais plus qu’un joueur mis de côté, et son départ cet hiver ne fait plus de doute. L’international anglais a refusé des offres d’Arabie Saoudite, car son désir est de rester dans une formation compétitive. En Premier League, ou ailleurs en Europe si la bonne offre venait à tomber. Depuis plusieurs années, le PSG lui court après, et ce pourrait donc être le bon moment.

Nuno Mendes dans l'échange avec Rashford ?

👋😄⚽️



Première séance au Qatar pour nos Parisiens ✅#PSGVisitQatarTour2025 🇶🇦 pic.twitter.com/i0fY4yX5hI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2025

Cela va en tout cas dans le bon sens en ce qui concerne le club parisien, qui avance ses pions, affirme le compte PSG Inside Actus, pour qui il y a du développement récent dans le dossier Marcus Rashford. Toutefois, le compte suiveur du champion de France avoue craindre un élément précis, qui serait très contrariant dans les négociations. Il est en effet possible que Manchester United, qui rêve de faire venir Nuno Mendes, entre dans les négociations avec la volonté de faire un échange avec le latéral portugais. Ce dernier ne veut brutalement plus entendre parler d’une propagation au PSG, alors que tout semblait bien parti il y a encore quelques semaines. A un an et demi de la fin de son contrat, le défenseur parisien pourrait ainsi forcer son départ.

L’échange avec Marcus Rashford serait en théorie une solution plausible, mais Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout l’intention de s’avouer vaincu rapidement dans le dossier de l’ancien du Sporting, qui a connu Ruben Amorim dans le club lisboète. Manchester United aurait en tout cas beaucoup à y gagner en se séparant d’un joueur qui veut partir et en se renforçant avec un joueur très désiré. Ce ne serait pas le cas du PSG, qui voit pour le moment cet échange d’un mauvais oeil.