L'Espagne en guerre contre le PSG, l'UEFA rappelle les règles

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si la prolongation de Kylian Mbappé au PSG continue d'agacer en Espagne, Aleksander Ceferin reste sur sa position de défenseur du club parisien. Le patron de l'UEFA le martèle, il veille au respect du fair-play financier et rien n'est anormal pour le moment.

Aleksander Ceferin persiste et signe, le PSG est dans son bon droit. 48 heures après une première sortie à l'encontre du Real Madrid, le président de l'UEFA s'est attaqué à Javier Tebas. Le président de la Liga est mécontent de ne pas voir Kylian Mbappé fouler les pelouses de son championnat avec le Real Madrid la saison prochaine. Pour qualifier la prolongation de Mbappé avec le PSG, il a même parlé « d'insulte au football » à cause des montants financiers importants qu'impliqueraient la décision du Français. Des mots et des critiques qu'Aleksander Ceferin ne juge « pas corrects » comme il l'a indiqué à l'AFP dans une interview parue vendredi.

Ceferin l'assure, le PSG respecte la loi

En effet, le Slovène ne goûte pas du tout aux attaques espagnoles envers le PSG. « Je suis absolument en désaccord (avec Javier Tebas). Il y a, de toute façon, trop d’insultes dans le football, et je pense que chaque Ligue devrait s’occuper de ses propres affaires. Pour moi, il n’est pas correct qu’une Ligue en critique une autre », a t-il indiqué après la passe d'armes entre Javier Tebas et Vincent Labrune ces derniers jours.

UEFA’s President Ceferin about Mbappe: “…as far as I know Madrid’s offer was the same as PSG’s one.” he told BBC 🗣👀 — PSGhub (@PSGhub) May 25, 2022

Il a ensuite réitéré sa position contre la théorie selon laquelle le club parisien serait dans l'illégalité avec l'offre de contrat proposée à Kylian Mbappé, taclant au passage le Real Madrid. « De ce que je sais, l’offre du Real pour Mbappé était similaire à celle du PSG. […] Nous avons des règles claires. Quiconque suit ces règles peut jouer nos compétitions, pas les autres. […] Les choses changent ! On ne peut pas dire : Je suis un club traditionnel, je dois gagner à vie. Les choses changent et quiconque obéit aux règles est le bienvenu », a t-il affirmé en rappelant l'arrivée future d'un plafond salarial pour rassurer quelque peu le club madrilène et Javier Tebas. Ce dernier a décidément bien du mal à digérer l'arrivée avortée de Kylian Mbappé.