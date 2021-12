Kylian Mbappé, une phrase alerte le PSG et Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG et le Real Madrid sont toujours dans l'attente de la décision finale de Kylian Mbappé concernant son avenir. La star française fait durer le suspense et affirme ne pas avoir tranché.

Tandis que la date fatidique du 1er janvier se rapproche, Kylian Mbappé a visiblement décidé de faire stresser les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du Real Madrid, lesquels sont persuadés pour les uns de prolonger le contrat de la star tricolore, pour les autres de le recruter gratuitement. Profitant de son passage à Dubaï dans le cadre de Globe Soccer Awards, où il a reçu le trophée de meilleur footballeur en 2021, le champion du monde a répondu à plusieurs médias étrangers. Si sur CNN, Kylian Mbappé s’est contenté de dire qu’il voulait tout gagner avec le PSG cette saison, avouant n’avoir aucun doute sur le fait que Paris éliminera le Real Madrid en Ligue des champions, il a été un peu plus clair concernant son avenir personnel dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Pour le quotidien sportif italien, la seule question qui passionne les foules est de savoir si l’attaquant va signer une prolongation à Paris ou filer gratuitement vers la Casa Blanca.

Mbappé signera plus tard, priorité au football

Quand Kylian Mbappé est présenté sur Burj Khalifa à Dubaï avec le maillot du Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/SBFv5lrkDp — Mookie (@MookieBarbu) December 28, 2021

Bien évidemment, Kylian Mbappé n’a pas dit le fond de sa pensée, mais il a clairement fait comprendre que même s’il est libre de négocier avec qui il veut dès les premières heures de 2022, il n’a pas encore décidé à 100%. « Mon contrat expire dans 6 mois, mais je suis concentré sur le terrain. Je laisse les gens parler de moi. Alors évidemment ma situation contractuelle sera discutée, car le temps passe, mais ce n'est pas du tout la priorité en ce moment », a lancé l’ancien Monégasque, qui est donc bien loin d'afficher fermement son désir de rejoindre Karim Benzema à Madrid, alors qu'il avait assumé sans problème avoir voulu signer avec le club espagnol l'été dernier. Un changement d'attitude qui interpelle Florentino Perez, le président des Merengue ayant toujours espéré que Kylian Mbappé confirme son départ du PSG pour en finir avec les rumeurs.

Du côté du Paris Saint-Germain, même si rien ne bouge depuis plusieurs semaines, on espère toujours que le clan Mbappé restera à l'écoute d'une nouvelle offre. Les chances du PSG de conserver plus longtemps celui qui tient l'équipe de Mauricio Pochettino à bout de bras ne sont pas très élevées, mais elles ne sont pas nulles, et la petite phrase de Kylian Mbappé dans la Gazetta va probablement être rapportée à Doha où l'idée de conserver le trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé une saison de plus n'est pas abandonnée.