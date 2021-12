Mbappé sans pitié avec Madrid, tiens tiens tiens...

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Récompensé du titre de meilleur joueur aux Globe Soccer Awards lundi à Dubaï, Kylian Mbappé n'a évidemment pas pu éviter les questions sur son avenir et sur le Real Madrid. Futur club ou pas, Mbappé ne fera pas de cadeaux aux Espagnols en Ligue des Champions.

Kylian Mbappé n'est jamais véritablement en vacances, même un lundi 27 décembre qui apparaît très calme pour tous ses partenaires du PSG. Le jeune prodige parisien était de passage à Dubaï, non pas pour profiter de la chaleur de la cité émiratie, mais pour gagner un trophée supplémentaire. Mbappé a remporté le prix du meilleur joueur de l'année 2021 aux Globe Soccer Awards. Une cérémonie qui lui a permis d'assurer un service après-vente médiatique pour conclure l'année. Le Français a donné des interviews, démontrant notamment sa maîtrise de la langue anglaise avec les journalistes de CNN. La question de son avenir est vite revenue sur la table.

Mbappé bien décidé à éliminer le Real Madrid

En fin de contrat en juin 2022 avec le club parisien, Mbappé n'a pas prolongé et se dirige vers un départ. Le Real Madrid, club qu'il admire depuis son enfance, est la destination privilégiée. Mbappé au Real, une hypothèse qui a des grandes chances de se réaliser l'été prochain, certains médias espagnols évoquant même un transfert dès cet hiver. Toutefois, Mbappé est toujours parisien et il ne compte pas mêler son avenir personnel à la préparation du huitième de finale de Ligue des Champions avec le PSG face au Real. « Ce n’est pas vraiment le moment pour moi d’en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid. Donc la seule chose que j’ai en tête est de battre le Real Madrid en février et en mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG [...] On a joué six mois pour s’adapter aux nouveaux joueurs (…) Nous avons l’équipe pour gagner », a t-il indiqué à CNN. Le Real Madrid est prévenu, quelque soit son avenir, Mbappé essayera de gagner la Ligue des Champions dès que possible et quelle que soit l'équipe.