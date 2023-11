Kylian Mbappé, sa prolongation au PSG serait aberrante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

D’après les informations de L’Equipe, le PSG reste confiant sur sa capacité à convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Un choix qui serait très étonnant de la part de l’attaquant français, toujours convoité par le Real Madrid.

Cet été, Kylian Mbappé a vécu des semaines agitées. Refusant de prolonger ou de partir dans le cadre d’un transfert, le vice-capitaine du Paris Saint-Germain a été envoyé dans le loft par Nasser Al-Khelaïfi. Privé de tournée en Asie, l’ancien buteur de l’AS Monaco a finalement été réintégré au lendemain de la première journée de Ligue 1, un match nul contre Lorient au Parc des Princes. Kylian Mbappé a renoncé à certaines primes, d’où sa réintégration expresse, mais n'a jamais donné son accord pour prolonger avec le PSG au-delà de juin 2024.

A ce jour, son avenir reste en suspens et à priori, aucune décision ne sera prise avec le premier semestre de l’année prochaine. En interne, l’état-major du Paris Saint-Germain reste confiant quant à sa capacité de convaincre « KM7 » de prolonger, selon L’Equipe. En parallèle, le Real Madrid reste à l’affût avec l’objectif clairement affiché de signer l’international français, libre de tout contrat, l’été prochain. Interrogé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé prolonger d’une ou plusieurs saisons dans la capitale française, le journaliste Karim Bennani a indiqué qu’il ne comprendrait pas du tout le choix du buteur parisien. Car selon lui, Kylian Mbappé se fermerait de manière définitive les portes du Real Madrid dans le cas où il prolongerait en faveur du PSG.

Karim Bennani ne comprendrait pas que Mbappé prolonge au PSG

« Je n’ai aucune info par rapport à ça mais pour moi, une prolongation de Kylian Mbappé au PSG est fantaisiste. Après avoir fait tout ça, après avoir envoyé une lettre de son plein gré à la direction du PSG, pourquoi il changerait d’avis et resterait au PSG en se fermant une nouvelle fois les portes du Real Madrid ? Il s’est déjà fermé la porte il y a deux ans, aujourd’hui la porte est encore entrouverte. Mais si en janvier ou février, il prolonge à Paris, je pense que cette porte du Real Madrid se fermera à jamais pour lui » estime le journaliste, qui anime chaque dimanche le multiplex de la Ligue 1 sur les antennes de Prime Video, avant de poursuivre.

« Il n’a plus le temps d’attendre » indique Karim Bennani. « Il a 25 ans, s’il prolonge au PSG c’est pour y rester plusieurs années et si tel était le cas, le Real Madrid s’en lasserais » a conclu l'ancien journaliste de Canal +. Reste maintenant à savoir quel sera le choix de Kylian Mbappé dans les mois à venir. Quelle que soit sa décision, nul doute qu’il s’agira d’un nouveau feuilleton très suivi alors que le suspense est à son club et que le PSG est à la lutte avec le Real Madrid tandis que des clubs anglais tels que Liverpool, Arsenal ou encore Manchester City sont à l’affût. Pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, il n'est bien sûr pas envisageable de voir son joyau partir pour zéro euro mais pourtant, cette possibilité existe bel et bien.