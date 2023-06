Kylian Mbappé reçoit deux avertissements

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En froid avec le Paris Saint-Germain après l’envoi de sa lettre, Kylian Mbappé ne se dirige pas vers un transfert au Real Madrid cet été. Le club madrilène a apparemment terminé son recrutement et attend un nouveau geste du Français en vue d’une arrivée libre l’année prochaine.

Et si Kylian Mbappé ne bluffait pas ? Malgré son refus d’activer l’année optionnelle dans son contrat, l’attaquant lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 assure qu’il restera la saison prochaine. L’envoi de sa lettre, qui a provoqué la colère de ses dirigeants, ne serait pas destiné à faciliter son transfert au Real Madrid cet été. De toute façon, la Maison Blanche n’a pas prévu de le recruter pendant ce mercato estival.

Recrutement terminé pour le Real

Le week-end dernier, le président Florentino Pérez a confié à un supporter que l’international espagnol Joselu serait la dernière recrue des Merengue. Une information confirmée par le quotidien As. Sauf urgence ou opportunité qui ne se refuse pas, le Real Madrid n’accueillera plus personne. Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham et Joselu seront les seuls renforts de l’été, le vice-champion d’Espagne n’ayant pas prévu d’autres dépenses importantes.

Pour le moment, la porte serait donc fermée pour Kylian Mbappé, à qui le Real Madrid a envoyé un deuxième message via la presse. On apprend également que Florentino Pérez, toujours intéressé par une arrivée libre du Français à l’été 2024, attend que ce dernier manifeste publiquement son envie de rejoindre les Madrilènes.

Sans doute une manière de se protéger en cas de nouveau rebondissement. Pour rappel, le Parisien avait longtemps été annoncé au Real Madrid, avant d’opter pour une prolongation en mai 2022. On peut tout de même s’attendre à un dernier coup des Merengue qui n’ont pas vraiment compensé le départ de Karim Benzema. La preuve, Joselu a choisi le numéro 14 au lieu du 9.