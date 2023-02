Kylian Mbappé prend cher, son arrogance fait le buzz

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé fait le buzz malgré lui à la suite d’une vidéo publiée par le célèbre magicien Julius Dein.

Blessé depuis la victoire du PSG contre Montpellier la semaine dernière, Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement à Marseille, ce mercredi en Coupe de France. Absent pour environ trois semaines, l’international français garde toutefois le moral. Ces derniers jours, il a été aperçu à un évènement de collecte de fonds. Malheureusement, la soirée a mal tourné pour Kylian Mbappé, qui s’est offert une polémique assez recherchée qui lui vaut une nouvelle fois l’image d’un jeune homme arrogant. Et pour cause, le célèbre magicien Julius Dein a interpellé Kylian Mbappé afin de lui proposer un tour de magie. Très peu réceptif, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est prêté au jeu non sans mal. Dans un premier temps, le magicien aux 11 millions d’abonnés sur TikTok a demandé à Kylian Mbappé le nom de son super-héros préféré, ce à quoi l’attaquant du PSG a répondu « moi ». Une première réponse arrogante aux yeux des followers…

Mbappé met un vent phénoménale à un célèbre magicien

Mais la polémique ne s’arrête pas là pour Kylian Mbappé puisque par la suite, l’avant-centre de l’Equipe de France a donné le nom d’un super-héros au magicien afin que celui-ci poursuive son tour. Mais au moment où Kylian Mbappé a lâché le nom de SpiderMan, et alors que Julius Dein allait sortir quelque chose de son costume, l’attaquant de 24 ans s’est éloigné, comme s’il se moquait totalement de la suite du tour de magie. Également présent pour l’occasion, Achraf Hakimi a assuré le SAV en expliquant au magicien que Kylian Mbappé était occupé et qu’il reviendrait le voir plus tard. On ne saura pas vraiment si l’attaquant du PSG se moquait royalement du tour de magie ou s’il avait quelque chose de plus important à faire, mais les nombreux followers de Julius Dein ne l’ont pas manqué sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé, dont la notoriété n’est plus à faire, devrait s’en remettre. Mais ses détracteurs qui le trouvaient déjà arrogants avant cet épisode ne changeront pas d’avis et certains ont estimé que le Français avait fait fort en étant même plus hautain que Cristiano Ronaldo en personne.