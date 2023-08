Kylian Mbappé ne se voyait pas être capitaine du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après un vote qui a beaucoup fait parler pour élire le capitaine du Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos qui a été reconduit. S'il était candidat pour occuper cette fonction, Kylian Mbappé ne voulait en réalité pas du brassard.

Après la retraite internationale d'Hugo Lloris, c'est Kylian Mbappé qui a hérité du brassard de capitaine en équipe de France, au détriment d'Antoine Griezmann. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité. Si Marquinhos semblait être intouchable au PSG, son statut est de plus en plus remis en cause, surtout depuis l'arrivée de Luis Enrique qui ne semble pas être pleinement convaincu par le défenseur brésilien. À l'occasion d'un vote pour déterminer l'identité du capitaine parisien, c'est tout de même Marquinhos qui a été réélu. Kylian Mbappé a lui terminé quatrième dans la hiérarchie, derrière Danilo Pereira et Presnel Kimpembe. Marco Verratti, en instance de départ, n'a pas été plébiscité par la direction. Et justement, selon les renseignements d'El Chiringuito, ce sont les dirigeants parisiens qui ont poussé pour que le nom de Mbappé sorte dans cette élection.

Mbappé renonce au brassard de capitaine du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le média espagnol affirme également que Kylian Mbappé n'aspirait pas à devenir le capitaine du PSG. En fin de contrat dans 12 mois, le Français ne sait pas encore s'il sera un joueur du club de la capitale la saison prochaine, ni même cette saison. Le Real Madrid est toujours intéressé par le champion du monde. Bien qu'il souhaite avoir un rôle majeur au PSG, depuis très longtemps, Kylian Mbappé n'a jamais exigé de porter le brassard de capitaine de l'équipe. Considéré comme l'un des leaders du vestiaire, encore plus depuis les départs de Neymar et de Lionel Messi, l'attaquant de 24 ans est le joueur offensif le plus important du club. Marquinhos qui est devenu le capitaine de Paris depuis le départ de Thiago Silva en 2020, conserve bien son titre honorifique, qui ne faisait pas plus rêver que ça Kylian Mbappé selon la presse espagnole.