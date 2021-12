Kylian Mbappé, la guerre PSG-Madrid va éclater

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La date du 1er janvier 2022 se rapproche, et pour Kylian Mbappé cela change tout. Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, la tension va subitement monter.

Tandis que les joueurs du Paris Saint-Germain se sont égayés sur toute la planète pour de courtes vacances, les regards sont tous tournés vers Kylian Mbappé. Car au moment où l’on fêtera le passage à 2022, l’attaquant français entrera lui dans une nouvelle phase de sa carrière. Cinq ans après avoir rejoint le club de la capitale, et faute d’avoir prolongé son contrat malgré plusieurs offres, la star du PSG sera totalement libre de négocier et de trouver un accord avec un nouveau club pour la saison 2022-2023. Du côté de Doha, on a réellement tout tenté, en faisant notamment enfler les offres salariales, mais sauf énorme surprise Kylian Mbappé ne s’engagera pas plus longtemps avec le leader du championnat de Ligue 1 d’ici le 31 décembre minuit afin de pouvoir faire son choix sans risquer un refus comme cela a été le cas l'été dernier. Le timing est important car du côté du Real Madrid on sait que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont un œil sur les règles en matière de transfert et qu’il ne faudra faire aucun faux-pas sous peine de voir le Paris Saint-Germain lui sauter à la gorge.

Le PSG a l'oeil sur le Real Madrid à partir du 1er janvier

🚨| Kylian Mbappé: it's gonna be a big fight between PSG and Real Madrid. The Champions League game won't help the negotiations, it will be complicated for Real Madrid. PSG will push to change Mbappe's mind. @FabrizioRomano [🎖] pic.twitter.com/LCbRT299UX — Madrid Xtra. (@MadridXtra) December 21, 2021

Même si le Paris Saint-Germain n’a pas totalement abdiqué et peut revenir à la charge dans les semaines qui viennent, du côté de Doha on s’attend à rapidement avoir des nouvelles du Real Madrid. Les deux clubs, qui s’affronteront lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, savent que Kylian Mbappé ne voudra probablement rien dire avant cette double confrontation, mais les règles de la FIFA sont là. Pour négocier officiellement avec le champion du monde français, Florentino Perez doit informer son homologue du PSG sous peine de se mettre à la faute et de risque une grosse sanction. Selon Ramon Fuentes, journaliste du Mundo Deportivo, du côté de Madrid on hésite encore à dévoiler ses intentions au club français, car on craint que cette annonce officielle incite Paris à hausser encore une fois le curseur financier de son offre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Entre le danger de se faire prendre par la patrouille, et de devoir subir une sanction sportive et financière en cas de négociations cachées, et celui de ne pas se heurter au refus de Kylian Mbappé d’afficher dès le mois de janvier son souhait de partir à Madrid, les dirigeants espagnols vont devoir avancer avec prudence, même si bien évidemment personne n’est dupe. On l’avait constaté lors du départ d’Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid au FC Barcelone en 2019, les clubs ont tout intérêt à être prudent lorsqu’ils entament des discussions avec les joueurs. Car la moindre faute peut coûter quelques millions d’euros. Cependant, dans le dossier Mbappé, il est probable aussi que les Merengue ne soient pas à cela près et que l'avis du joueur sera écouté et respecté par les deux clubs.