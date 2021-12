Kylian Mbappé et le PSG, rupture des négociations

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, Kylian Mbappé va changer de statut au Paris Saint-Germain à l'entame des six derniers mois de son contrat. La star française a clairement fait son choix.

Du côté de Doha, il n’y a pas eu le cadeau attendu concernant le Noël du Paris Saint-Germain, à savoir un accord avec Kylian Mbappé pour une prolongation de celui qui devrait donc quitter le PSG gratuitement l’été prochain, cinq ans après avoir rejoint le club de la capitale pour 180 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco. La semaine passée, Leonardo a tenté d’entretenir la flamme, en affirmant que le clan Mbappé, qualifié par le directeur sportif brésilien de « meilleur joueur du monde », savait que Paris était disposé à faire des efforts inédits. Mais malgré cela, les choses sont totalement à l’arrêt et ce samedi, AS affirme que les négociations sur une possible extension du contrat sont totalement à l’arrêt et qu’il n’y a plus aucun échange entre les deux camps à une semaine du 1er janvier 2022. Une date entourée de rouge sur l’agenda de Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé et bien évidemment du Real Madrid. Car cette fois, et contrairement au dernier mercato estival, les dirigeants de la Maison-Blanche pourront discuter directement avec le champion du monde français, sans avoir à se soucier de l’avis du club de Ligue 1.

Kylian Mbappé et le PSG ne négocient plus

Pour le quotidien sportif proche du Real Madrid, les signaux sont tous au vert et les jeux sont faits dans le dossier Kylian Mbappé. « La feuille de route de Madrid est claire, dès le 1er janvier, le joueur pourra signer avec les Merengue, même si cela ne sera fait officiellement qu'après la rencontre entre Madrid et le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, pour éviter les soupçons. À Valdebebas, ils font aveuglément confiance au souhait du joueur de jouer dans la capitale espagnole », explique Manu de Juan, journaliste pour AS. Et ce n’est pas la récent anniversaire de Kylian Mbappé, fêté avec quelques-uns de ses coéquipiers, qui a changé la donne, malgré la fameux maillot du PSG floqué 2050. « C’est un signe d'affection, mais aussi d'humour, car tous les joueurs des vestiaires connaissent par cœur l'évolution des négociations entre le PSG et Mbappé, les offres incessantes du club français et les refus systématiques du joueur », explique le journaliste espagnol.

TT x KM 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OzRhhx77Gy — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 29, 2021

Le Paris Saint-Germain doit désormais se faire à l'idée que son meilleur joueur va partir et qu'il faudra impérativement le remplacer, car Lionel Messi et Neymar ne représentent pas l'avenir du club de la capitale. Le PSG savait que le risque existait de voir partir libre Kylian Mbappé, puisque ce dernier avait déjà demandé un bon de sortie l'été dernier, à Leonardo de trouver le remplaçant idéal, ce qui n'est pas un mince challenge pour le dirigeant parisien.