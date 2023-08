Kylian Mbappé, la date de la prochaine humiliation de Florentino Pérez dévoilée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid est bien parti pour tenter une dernière fois sa chance afin de transférer Kylian Mbappé. Si le PSG peut s'attendre à un assaut au lendemain du match de Lens, l'international français n'a montré aucun signe laissant penser à un départ.

De l’amélioration, mais absolument rien de concret sur le plan contractuel. Voilà la situation de Kylian Mbappé, qui se déroule comme l’attaquant du PSG l’avait imaginé, même s’il ne se doutait pas que le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi se concrétiserait par une sortie du groupe pendant plusieurs jours, et notamment une absence forcée de la tournée en Asie. Si ce bras de fer a permis de voir que chacun campait sur ses positions, il a fini par déboucher par un renouvellement des discussions pour trouver un accord en vue de cette dernière année de contrat de Mbappé à Paris. Mais rien de plus. Et à une semaine de la fin du mercato, absolument aucun signe ne laisse penser que l’ancien monégasque va signer un nouveau contrat au PSG, ce que veut absolument entériner Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG songe encore à un transfert

Cette situation bloquée n’inquiète plus autant que cela au sein du champion de France, où on a bien compris que les simples menaces ne permettraient pas de débloquer ce dossier. Mais à l’heure actuelle, Mbappé se dirige donc vers la dernière année de son contrat, avec quelques promesses de renoncer à certaines primes de fidélité histoire de ne pas partir avec la caisse du club en plus d’être totalement libre dans un an. Le PSG n’est pas ravi, mais s’en accommode pour faire bonne figure, même si la volonté suprême du Qatar est toujours de se plier à l’un des choix : prolonger ou être vendu cet été.

Le Real Madrid est bien conscient que le Paris SG est dans une position délicate, et compte bien en profiter. Y aura-t-il cette fameuse offre de dernière minute dans l’ultime semaine du mercato ? Foot Mercato annonce que c’est une réelle possibilité, sachant que le club espagnol, malgré son début de saison très correct, ne rassure absolument pas les observateurs et les dirigeants sur sa capacité à lutter pour le plus haut niveau cette saison sans un attaquant de stature internationale de plus. Et comme Florentino Pérez a pour le moment refusé de faire des efforts pour faire venir Harry Kane, Dusan Vlahovic ou Romelu Lukaku, le nom de Mbappé résonne encore.

Mbappé devrait dire non au Real Madrid

Le PSG pourrait ainsi recevoir une offre de la part du Real Madrid, à partir de dimanche 27 août, au lendemain du match face au RC Lens, où Kylian Mbappé est annoncé comme titulaire cette fois-ci. Pas évident que cela suffise pour bouleverser une nouvelle fois ce dossier, même si le média spécialisé annonce que le PSG sera à l’écoute de cette proposition, car l’idée de vendre son numéro 7, qui a mis le feu lors de sa première entrée en jeu de la saison face à Toulouse le week end dernier, est toujours présente. Si le Real Madrid venait à mettre le paquet, les dirigeants qataris pourraient se dire qu’il s’agit là d’une occasion en or de sauver la face sur le plan financier et de montrer à Mbappé qu’il a toujours la main sur son avenir. Dans le courant de l’été, Paris avait déjà accepté une offre en provenance d’Arabie Saoudite, mais l’international français ne l’avait même pas regardée. Il reste donc à savoir ce qu’il se passera si le Real Madrid et le PSG venaient à trouver un accord pour ce transfert, avec une offre au-delà de 150 millions d’euros, et si Mbappé prendra une nouvelle fois le risque de snober l’énième effort effectué par Florentino Pérez pour le recruter. Au risque de fâcher un jour définitivement le dirigeant madrilène.