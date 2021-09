Kylian Mbappé, l’amateurisme du Real sidère le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est sous le maillot du Paris SG que Kylian Mbappé va débuter sa campagne en Ligue des Champions ce mercredi soir.

Sur le terrain de Bruges, l’attaquant français est attendu comme l’un des leaders d’une attaque incroyable sur le papier, puisqu’il pourrait être entouré de Lionel Messi et de Neymar. Toute l’Europe aura donc le regard tourné vers la cité belge, pour voir comment ce trio du PSG pourra s’organiser, même si Mauricio Pochettino a prévenu tout le monde : il ne faut pas s’attendre à des miracles dès leur première collaboration, les automatismes n’étant pas du tout en place. En tout cas, le coach argentin ne peut se féliciter d’avoir un tel effectif à sa disposition, et il n’aura aucune excuse en fin de saison s’il ne soulève pas la Ligue des Champions. Car dans un an, rien ne dit que Kylian Mbappé sera toujours parisien.

Leonardo : "Je vois Neymar, Kylian et Messi, je pense qu'ils sont très complémentaires, chacun est n°1 dans ses caractéristiques [...]. Je ne vois pas de jalousie entre eux." 🗣️



À retrouver en intégralité sur : ▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/FzKLRkUQTD — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 14, 2021

Le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat au mois de juin 2022, et son souhait de moins en moins caché est de rejoindre le Real Madrid. Pourtant, Leonardo est persuadé qu’il existe encore un espoir de le voir prolonger son bail. Tant que rien n’est fini, le directeur sportif brésilien veut y croire. « Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. Personne ne pense au futur du Paris Saint-Germain sans Kylian. Le rapport de Kylian avec le Paris Saint-Germain est profond. C'est pour ça qu'on ne pense pas à autre chose. Kylian représente beaucoup de choses. Pas seulement parce qu'il est Français ou un des meilleurs joueurs au monde. Il a une manière d'être qu'on aime bien, que tout le monde aime bien. Le joueur est fabuleux. Messi, Neymar et Kylian, ce n'est pas une chose à ne regarder que pour un an. On va tout essayer pour que ça continue », a assuré Leonardo dans un entretien à Canal+. Un message limpide sur les intentions du Paris SG, qui a encore les cartes en mains pour quelques mois, et va tout tenter pour éloigner Mbappé du Real Madrid.

Le Real Madrid a fait semblant de vouloir Mbappé

Néanmoins, du côté madrilène, c’est aussi la confiance totale dans ce dossier, sachant que, à partir du 1er janvier, plus rien n’empêchera Florentino Pérez de discuter ouvertement avec Kylian Mbappé sur son futur contrat au sein de la Maison Blanche. Malgré les bonnes relations entre les deux clubs, Leonardo a tout de même haussé le ton, déplorant l’attitude du Real, qui a fait semblant de vouloir acheter l’ancien monégasque à la fin du mois d’août. Un timing tardif et une offre qui ne correspondent pas à la réalité du marché.

Et un comportement qui a fortement déplu au dirigeant brésilien du Paris SG. « On n'a pas été content du comportement du Real Madrid. Commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde lors de la dernière semaine du mercato, ça crée une situation qu'on n'a pas aimée. On a été clair par rapport à l'offre. Ce n'était pas suffisant, c'était moins que ce qu'on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n'est jamais arrivée. Tu ne peux pas organiser un mercato pendant deux, trois ou quatre mois, et changer tes plans comme ça », a prévenu un Leonardo qui est pourtant un adepte des coups à la dernière minute. Mais logiquement, trouver le remplaçant de Kylian Mbappé en quelques jours était une mission impossible, et cette fausse tentative du Real pour brouiller les pistes n’a pas du tout été appréciée au sein du Paris Saint-Germain.