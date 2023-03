Kylian Mbappé intransférable, le PSG climatise le Real

Dans : PSG.

Buteur face à Nantes samedi soir (4-2), Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 réalisations.

La star de l’Equipe de France est définitivement entrée dans l’histoire du Paris Saint-Germain en devenant le meilleur buteur à avoir jamais porté le maillot parisien. Avec 201 buts au compteur, Kylian Mbappé est définitivement une légende du PSG et la mission de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos est maintenant de conserver l’ancien Monégasque au club lors du prochain mercato afin que la belle histoire se poursuive. La situation n’est toutefois pas simple pour le PSG car Kylian Mbappé sera en fin de contrat en juin 2024 et pour le club parisien, il est crucial de ne pas voir partir le natif de Paris pour zéro euro dans un an et demi. Plusieurs scénarios sont sur la table selon Don Balon, y compris celui d’une vente dès cet été afin de ne prendre aucun risque.

Mbappé, une prolongation ou un départ pour 200 ME ?

Le média croit savoir que le Paris Saint-Germain a l’ambition de prolonger Kylian Mbappé, au minimum d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Mais dans le cas où l’ex-attaquant de Monaco refuserait de prolonger, alors le PSG ne sera pas opposé à une vente cet été afin de s’assurer une rentrée d’argent avec un transfert de Kylian Mbappé. En revanche, le prix fixé par l’état-major du Paris Saint-Germain fait presque du meilleur buteur de l’histoire du club un joueur intransférable puisque l’Emir du Qatar réclame la somme de 200 millions d’euros pour racheter l’ultime année de contrat de Kylian Mbappé. A ce prix, il est quasiment impossible que le Real Madrid se positionne selon le média espagnol, qui affirme que Florentino Pérez ne se lancera pas dans un deal de cette envergure. Pour le patron du Real, il est inenvisageable de lâcher une telle somme pour un joueur en fin de contrat dans un an.

Le Real Madrid refuse de payer si cher pour Mbappé

L’objectif du Real Madrid est en revanche de tout faire pour s’offrir les services de Kylian Mbappé pour zéro euro en juin 2024, lorsque Kylian Mbappé sera en fin de contrat. En adoptant cette stratégie, le Real prend le risque que l’attaquant parisien prolonge ou signe ailleurs avant. Mais pour le champion d’Espagne en titre, dont les comptes sont dans le vert mais qui ne veut pas se permettre de folie, il est important de garder une cohérence financière. Le Real Madrid peut se permettre de lâcher 100 millions d’euros pour Aurélien Tchouaméni, un jeune joueur prometteur à qui il restait encore plusieurs années de contrat avec Monaco. En revanche, pas question de lâcher 200 millions d’euros pour un joueur dont le contrat arrive à échéance dans douze mois, même s’il s’agit de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera alors que Don Balon fait clairement savoir que la situation actuelle ne convient pas au PSG, qui espère boucler au plus vite la prolongation de sa star incontestée.