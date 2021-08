Kylian Mbappé et le PSG, ça sent le clash à Paris !

Dans : PSG.

A un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas prolongé et il semble désormais acquis qu'il ne le fera pas. En interne, les choses commencent à tourner au vinaigre.

Kylian Mbappé n’est pas dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour disputer ce dimanche soir le Trophée des champions face à Lille, et l’attaquant français du PSG est donc resté à Paris, laissant ses coéquipiers prendre l’avion vers Tel-Aviv. Même s’il est revenu plus tôt que prévu à l’entraînement, l’ancien Monégasque a besoin d’encore quelque jours de préparation pour être au top dans une semaine pour le premier match de la saison de Ligue 1, ce sera en déplacement à Troyes. Cependant, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui ces derniers jours, et bien évidemment il s’agit d’évoquer son avenir au Paris Saint-Germain ou ailleurs. La fameuse interview accordée par Mbappé et Neymar au magazine officiel du PSG en mai dernier a tendu encore plus la situation, le joueur n’ayant pas apprécié que le club de la capitale s’en serve uniquement pour défier le Real Madrid en sortant une phrase qui disait son désir absolu de gagner la Ligue des champions avec Paris.

Du côté de la presse espagnole, on se régale de cette embrouille interne et on est désormais persuadé que Kylian Mbappé a pris la décision de rejoindre dès cet été le Real Madrid, et de l’avoir fermement dit à ses dirigeants. Selon le quotidien espagnol ABC, la tension serait extrême entre le clan Mbappé et le duo Leonardo-Al-Khelaifi, aucun des deux camps ne voulant faire la moindre concession. D'un côté, la direction parisienne a prévenu Mbappé qu'il restera au PSG la saison prochaine, tandis que du côté du champion du monde on refuse toute prolongation, et on a prévenu que dans un an ce sera un départ pour Madrid moyennant 0 euro. Le média madrilène affirme que la pression est désormais énorme et que même si le Real Madrid a des doutes sur une finalisation de l'opération cet été, Florentino Perez prépare une offre financière pour s'offrir éventuellement Kylian Mbappé.