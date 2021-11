Kylian Mbappé et le PSG, c'est mort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Seul attaquant du PSG à échapper aux critiques mercredi contre Manchester City, Kylian Mbappé sera libre dès le 1er janvier de signer où il le souhaite pour la saison prochaine.

Les jours passent et le joueur arrivé de l’AS Monaco en 2017 pour 180 millions d’euros semble de plus en plus proche de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. 2021-2022. Même si au début de l’automne, la maman de Kylian Mbappé a fait savoir que les négociations avançaient avec Leonardo, tout cela ressemble à un gros nuage de fumée, le directeur sportif brésilien ayant perdu dans la main depuis des mois concernant la star française. Dans un peu plus d’un mois, Mbappé peut donc officiellement choisir son prochain club si d’ici là il ne prolonge pas son contrat avec le PSG. Et ce samedi, AS le confirme, les dirigeants du Real Madrid dorment tranquillement dans ce dossier, car du côté de Santiago Bernabeu on serait informé que les négociations évoquées par la famille de Kylian Mbappé sont en fait totalement à l’arrêt. Rien n’avance plus entre les deux camps, et du côté de Doha on ne peut que constater cette situation, malgré les énormes efforts financiers faits pour aboutir à un accord.

Mbappé ne discute plus avec le PSG

🗞☕️#Marca : "Mbappé, chapitre final"

Une BD révèle les secrets du Français.#AS : "Bale, l'indésirable"

La fédération des Peñas du Real critique les attaques de son agent. pic.twitter.com/q6bsrOj9nu — Real France (@realfrance_fr) November 27, 2021

La signature de Lionel Messi avait également été imaginée comme un atout XXL dans les négociations avec le clan Mbappé, mais cela n’a pas changé grand-chose. L’attaquant français souhaite des résultats et pas des promesses, et même si le PSG est toujours en course pour gagner la Ligue des champions, le champion du monde 2018 n’est pas convaincu que ce soit à Paris que son ambition sportive soit respectée. Alors oui Kylian Mbappé l’a dit et répété, il veut gagner la C1 sous le maillot parisien, mais cela ne l’empêchera pas de partir en fin de saison, un an après avoir tenté, en vain, de signer au Real Madrid. « Nous arrivons en décembre, et chaque jour éloigne un peu plus Kylian Mbappé du PSG », explique André Onrubia, journaliste pour AS, qui affirme que plus rien ne se passe du côté du Parc des Princes, et que Paris semble se résoudre peu à peu au départ de la star tricolore pour le Real Madrid.

Du côté de Marca, qui évoque également le dossier Kylian Mbappé ce samedi, nulle évocation des négociations en cours du côté de Paris, mais un long article consacré à une bande dessinée autobiographique, Je m'appelle Kylian, sortie par l'attaquant du Paris Saint-Germain avec le concours du dessinateur Faro. Cette BD a déjà été vendue à 150.000 exemplaires en une semaine, et visiblement l'un des exemplaires est arrivé sur le bureau des journalistes de Marca. Dans ce livre, qui retrace avec des détails la carrière depuis ses débuts à Bondy, on revient notamment sur les négociations entre Monaco et le Real Madrid en 2017, avant que finalement Kylian Mbappé ne dise oui au PSG. Et pour le quotidien sportif espagnol, certains signes confirment que le joueur français finira par signer à la Maison Blanche. On s'accroche à ce que l'on peut.