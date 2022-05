Kylian Mbappé et l'Emir du Qatar, tout était faux !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce week-end, le PSG a réalisé le premier très gros coup du mercato estival en bouclant la prolongation du contrat de Kylian Mbappé.

Jusqu’à l’annonce de la décision de Kylian Mbappé, le suspense était total au sujet de l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international français disposait également d’une très grosse proposition du Real Madrid, qui voulait lui faire signer un contrat de cinq ans. Et si Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le club merengue il y a un an, il a surpris tout le monde en prolongeant au PSG. Les négociations ont été intenses et selon plusieurs sources, l’Emir du Qatar s’en est personnellement mêlé afin de convaincre la famille de Kylian Mbappé, allant même jusqu'à faire venir la maman de la star tricolore à Doha en mars dernier. Cependant, cette implication de Tamim ben Hamad Al Thani a été démentie par Luis Ferrer, agent de joueurs, lequel a participé aux négociations pour aboutir à la prolongation du n°7 de Paris. Dans le Late Football Club, sur Canal Plus, Luis Ferrer a pris tout le monde à contre-pied en dévoilant que l’Emir du Qatar n’était jamais intervenu -à sa connaissance- dans le feuilleton Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi a les pleins pouvoirs au PSG

Au contraire, l’agent de joueurs estime que Nasser Al-Khelaïfi est plus que jamais le patron du PSG et que le président qatari de Paris a tenu un rôle central durant ces très longues négociations qui se sont terminées avec la signature d'une prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. « Deux groupes de travail ont été constitués, celui du président Nasser Al-Khelaïfi et celui de la famille Mbappé. Je peux dire qu’il s’agissait de deux équipes de travail de haut niveau. Nasser Al-Khelaïfi pilotait tout cela. J’entends souvent que des gens du Qatar ont été impliqués, mais je me demande d’où cela sort, car une seule personne commande le football au Paris Saint-Germain, c’est le président Nasser Al-Khelaïfi » a dévoilé Luis Ferrer, pour qui l’Emir du Qatar n’est donc pas directement intervenu dans le dossier Kylian Mbappé. En revanche, pas un mot de Luis Ferrer concernant Leonardo, lequel n’a visiblement pas participé aux négociations pour la prolongation de Mbappé et a probablement scellé son destin avec cette opération.

Quel rôle pour Luis Campos dans ce PSG ?

Démis de ses fonctions le lendemain de l’annonce de la prolongation de l’international français, le Brésilien entretenait des relations glaciales avec le joueur et sa famille. En ce sens, il n’a visiblement pas été convié à prendre part aux négociations avec l’ancien Monégasque. Au contraire, le futur directeur sportif parisien Luis Campos a certainement eu un rôle à jouer. On peut même penser que Kylian Mbappé a soufflé le nom du Portugais à l’état-major du Paris Saint-Germain pour prendre la succession d’un Leonardo qu’il ne souhaitait plus voir dans l’organigramme du club à l’avenir. Reste maintenant à voir quel rôle aura Luis Campos au Paris Saint-Germain et surtout, quel sera son pouvoir et son influence. La première mission de l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et de Lille est de de trouver un nouvel entraîneur, puis de vendre des joueurs dont le club de la capitale ne sait plus quoi faire faire. Un sacré boulot pour le successeur du directeur sportif brésilien.