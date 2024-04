Mbappé viré, Rothen envisage le pire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le PSG aura l'occasion de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour cela, le club de la capitale devra compter sur un grand Kylian Mbappé, peu en forme ces dernières semaines.

Le PSG espère retourner les choses ce mardi soir face au Barça en quart de finale retour de Ligue des champions. Au match aller au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique auront alterné le bon et le moins bon. Surtout, la performance de Kylian Mbappé, plus que ratée, avait retenu l'attention des fans et observateurs. Ces derniers exigent bien plus du champion du monde 98 au vu de son statut. Pour Jérôme Rothen d'ailleurs, si Mbappé passe de nouveau au travers ce mardi soir, il ne pourra plus être considéré comme un grand joueur de l'histoire du PSG.

Mbappé, beaucoup plus qu'une simple revanche

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet lancé un avertissement assez XXL à l'ancien crack de Monaco s'il venait à rater son match ce mardi soir. « Je remettrais en doute ce statut de grand joueur au Paris Saint-Germain. Parce que ça voudrait dire qu’il s’est foutu de nos tronches cette année, qu’il s’est foutu de la tronche du football français mais aussi et surtout du Paris Saint-Germain. Les supporters et amoureux du Paris Saint-Germain et plus globalement les amoureux de football en France, l’attitude de Kylian sur les derniers mois et sur les dernières de ses déclarations, cela en énerve beaucoup. Automatiquement, quand tu énerves les gens dans ton attitude, il faut être irréprochable. Si tu leur donnes à manger comme il l’a fait sur le match aller, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas », a notamment indiqué Jérôme Rothen, suivi dans son analyse par Christophe Dugarry, qui pense lui que si Mbappé se ratait encore, cela donnerait carrément moins de regrets aux fans du PSG de le voir partir au Real Madrid. Mbappé le sait, il n'aura pas le droit à l'erreur ce mardi soir. Plus que jamais, le PSG compte sur lui et ses détracteurs se feraient un malin plaisir de le descendre s'il ne répondait pas présent en Catalogne.