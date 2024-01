Kylian Mbappé est un problème pour le PSG, il ose le dire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts à la trêve, Kylian Mbappé est toutefois critiqué pour son influence limité dans le jeu du PSG.

Après la victoire à Reims fin 2023 durant laquelle Kylian Mbappé a été déterminant avec un triplé fantastique, le capitaine de l’Equipe de France n’avait pas pleinement satisfait son entraîneur. Luis Enrique attend plus de sa star dans le jeu, ce n’est pas le seul. Au micro de RMC, Walid Acherchour a analysé la situation de Kylian Mbappé, utilisé à un poste inhabituel d’avant-centre lors des dernières semaines. Utilisé à contre-emploi au PSG selon certains, l’originaire de Bondy pourrait faire son retour dans le couloir gauche en 2024, sa zone préférentielle.

Le Real pète un plomb dans le dossier Mbappé https://t.co/bmpinJR77H — Foot01.com (@Foot01_com) January 2, 2024

Mais qu’il joue dans l’axe ou sur un côté, cela ne change pas grand-chose pour Walid Acherchour, qui a rappelé dans l’After Foot que Kylian Mbappé a joué sur le côté une bonne partie de la première moitié de saison… sans pour autant être convaincant à 100 %. Il faudra beaucoup plus de la part de l’ancien Monégasque après la trêve aux yeux du chroniqueur. « Depuis le début de la saison, on a vu Kylian Mbappé un peu partout. Je trouve que l’on se pose beaucoup de questions pour un joueur aussi exceptionnel. On ne devrait pas se poser autant de questions » exprime le chroniqueur de RMC sur les ondes, avant de poursuivre.

Walid Acherchour met la pression à Kylian Mbappé

« Mais si on se pose des questions, c’est parce que Mbappé représente la solution pour le PSG mais peut être aussi un problème, sur le jeu sans ballon, sur ce que tu peux faire contre des grosses équipes… La marge de progression du PSG se jugera sur la Ligue des Champions. Moi, je ne sais pas où Mbappé est le meilleur. Sur le côté gauche, c’est sa zone préférentielle. Mais depuis le début de la saison, il a raté beaucoup de matchs en jouant sur le côté. Il a aussi été testé avant-centre décalé sur le côté gauche en 4-4-2, comme à Monaco » poursuit celui qui est également chroniqueur pour Winamax, avant de conclure.

Il est tard, je repense à la Coupe du Monde 2022 de Kylian Mbappe. pic.twitter.com/FV7KV1eolb — Gio KM7🇫🇷 (@mbappenewgoat) July 12, 2023

« On a vu plusieurs équations de Kylian Mbappé, on ne peut pas dire que dans le contenu, on a vu la meilleure version du joueur. En Ligue 1, il a le meilleur métier du monde car grâce à ses qualités, il est capable de rater huit actions mais vu qu’il en met quand même deux, et d’être impactant sur la feuille de match » a analysé Walid Acherchour, allant même jusqu’à dire que par moment, Kylian Mbappé est un problème pour le PSG, notamment dans son jeu inexistant sans ballon. Des critiques osées de la part du chroniqueur, qui n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pensait au sujet de l’attaquant parisien, qu’il soit performant ou non.