Kylian Mbappé est en mission, il doit prolonger au PSG

Par Corentin Facy

L’incertitude est totale quant à l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et toujours dans le viseur du Real Madrid.

Ciblé par le Real Madrid et surveillé par plusieurs cadors de la Premier League à l’instar de Liverpool ou encore d’Arsenal, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le vice-capitaine du Paris Saint-Germain est en fin de contrat et n’a pas encore pris de décision définitive alors que le mois de janvier approche à grands pas. La légère tendance semble être à un départ mais Kylian Mbappé l’a déjà prouvé par le passé, tout est possible avec lui en période de mercato et de négociations pour une prolongation.

Thierry Henry conseille à Kylian Mbappé de rester au PSG

En mai 2022, l’ancien attaquant de l’AS Monaco avait surpris tout le monde en signant un nouveau bail en faveur du PSG jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option, alors qu’il avait la possibilité de s’engager librement au Real Madrid. Quelle sera sa décision l’été prochain ? Le doute persiste mais pour Thierry Henry, « KM7 » ne ferait pas une erreur en prolongeant au sein du club parisien. Même si certains observateurs estiment que Kylian Mbappé a plus de chances de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or dans la capitale espagnole, l’ancien buteur historique de l’Equipe de France estime qu’il est également important de jouer pour le club de sa ville et de son cœur. En ce sens, Kylian Mbappé ne ferait pas forcément un mauvais calcul en restant chez lui à Paris.

Could Kylian Mbappé leave PSG if they get knocked out of the #UCL? 🤔



Thierry Henry, @carra23 and @micahrichards weigh in on the future of the French superstar. pic.twitter.com/72O8CWqroX — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 13, 2023

« Je ne pense pas qu’il doit partir. Vous voulez finir ce que vous avez commencé. Il aime son club, il est de Paris. Je ne le vois pas partir en janvier vu ce qu’il a montré depuis le début de sa carrière. Ce n’est pas ce genre de gars. Je ne sais pas ce que le PSG voudrait faire, je parle de l’homme. Je veux le voir rester à Paris » a affirmé Thierry Henry au micro de CBS lors du débrief de la chaine américaine après la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund lors de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, qui voue une véritable admiration à Thierry Henry, suivra-t-il les conseils du sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs ? Réponse dans les mois à venir.