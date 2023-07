Adoré au PSG, ce lofteur croule sous les offres

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Abdou Diallo a gentiment été invité par la direction à se trouver un nouveau club et a été placé dans le loft. Très convoité, le Sénégalais ne manque pas de prétendants.

Envoyé dans le loft du Paris Saint-Germain aux côtés de Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Kylian Mbappé, Abdou Diallo a peu de chances de rester dans la capitale cet été. En fin de contrat en juin 2024, l’international sénégalais (23 sélections) n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et a été invité à se trouver un nouveau club pour la saison à venir. Au contraire de plusieurs lofteurs historiques du PSG, Abdou Diallo ne manque pas de prétendants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Abdou Lakhad Diallo (@abdou.lakhad.diallo)

En effet, RMC indique que le défenseur central prêté au RB Leipzig la saison dernière a plusieurs pistes pour son avenir. En quête d’un défenseur central pour compenser le départ de Kim au Bayern Munich, Naples a manifesté un intérêt sans pour autant soumettre de proposition officielle pour le moment. A ce stade, le champion d’Italie en titre fait toujours de Kevin Danso (Lens) sa priorité mais pourrait activer la piste Abdou Diallo si les négociations s’éternisent avec les Sang et Or.

Trois pistes concrètes pour Abdou Diallo

En Espagne, le Bétis Séville est également intéressé par la perspective de récupérer un bon défenseur dans la force de l’âge (27 ans) et dont la valeur marchande a chuté après son prêt assez peu concluant à Leipzig l’an passé. La piste la plus avancée pour l’avenir d’Abdou Diallo est toutefois bien loin de l’Europe selon la radio, qui explique qu’un club du Qatar dont le nom n’a pas filtré a entamé des démarches concrètes pour signer Abdou Diallo. Apprécié de ses coéquipiers et « irréprochable professionnellement », l’international sénégalais ne manque pas de propositions et devrait quitter le club sans faire de vague dans les semaines à venir, même si de son côté, il n’exclut pas à 100 % de faire une dernière saison au PSG avant de partir libre. Un scénario que veut éviter le PSG, qui espère récupérer entre 5 et 10 millions d’euros dans l’opération.