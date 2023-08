Kylian Mbappé au Real le 1er septembre, le Qatar annonce la couleur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saga Kylian Mbappé est presque terminée du côté du Paris SG, qui pense trouver un accord arrangeant pour son avenir. Mais si rien n'est signé rapidement, un assaut incroyable du Real Madrid l'enverrait en Espagne illico.

De retour sur les terrains, Kylian Mbappé a démontré qu’il était totalement prêt à disputer la saison avec le PSG. Comme il l’avait annoncé. Une certitude qui tend donc à se vérifier, avec des discussions qui vont dans le bon sens et ont remis tout le monde à l’endroit dans ce dossier qui ne sentait vraiment pas bon il y a encore une dizaine de jours. Tout le monde a donc décidé de jouer le jeu, même si absolument rien n’est réglé. Un premier accord a été trouvé pour laisser partir Kylian Mbappé libre en fin de saison, vers le Real Madrid donc, à condition qu’il oublie plusieurs primes pour faire économiser au PSG un montant de 100 millions d’euros minimum. Une façon de démonter que l’attaquant français ne fait pas tout pour l’argent, et que Paris n’y perdra donc pas forcément son compte sur le plan économique. Même si sur le plan de l’image, ce serait pas loin d’être catastrophique puisque Mbappé irait bien au bout de son contrat, ce que Nasser Al-Khelaïfi avait considéré comme impossible à envisager depuis des années.

Attention aux derniers jours du mercato

Résultat, à désormais 10 jours de la fin du mercato, absolument rien n’est fini dans ce dossier, qui peut encore partir dans tous les sens. C’est ce qu’affirme la presse espagnole, pour qui il y a deux conditions pour que le Real Madrid, qui a trouvé un rythme intéressant sur le terrain en ce début de saison mais n’oublie pas qu’il lui manque une véritable star en attaque pour compenser le départ de Karim Benzema, aille chercher le joueur du PSG.

❗️.@AndiOnrubia: "If Real Madrid pay €250M for Mbappé tomorrow, the saga will be over." pic.twitter.com/EqHEXJCmeZ — Madrid Universal (@MadridUniversal) August 20, 2023

Tout d’abord, cela dépendra du club français et de son joueur. Si aucun accord n’était trouvé pour la suite de son contrat, alors le Qatar serait à l’écoute des offres pour son attaquant en toute fin de mercato. C’est ce qu’affirme le journaliste de Marca Ramon Alvarez de Mon, pour qui les propriétaires du PSG tiennent toujours à cette fameuse prolongation, et si elle ne voyait pas le jour, alors ils « ne seraient pas fermés à une vente ».



Le Qatar fixe le prix de Mbappé

Mais pour que ce transfert ait lieu, il faudrait alors une offre incroyable, bien au-delà des 100 ou 150 millions d’euros annoncés pour trouver un terrain d’entente au cours du mois de juillet. Selon Andres Onrubia Ramos, correspondant des médias AS et La Ser à Paris, le Real Madrid a les moyens de mettre un terme définitif à la saga Mbappé au PSG. Au prix de 250 millions d’euros, soit le plus gros transfert jamais réalisé dans l’histoire du football, l'Emir du Qatar a convenu qu'il accepterait de laisser partir son numéro 7 sans rechigner. En Espagne, on pense Florentino Pérez capable de réaliser une véritable folie pour s’offrir la grande star du football actuel. Et le montant, qui peut paraitre fou pour un joueur qui sera libre dans un an, est remis en perspective. Notamment par rapport aux plus de 100 millions d’euros déboursés par le Bayern Munich pour Harry Kane, attaquant de 30 ans qui était lui aussi à un an d’être libre. Il reste donc encore du chemin en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé, mais en Espagne, on est une nouvelle fois clairement convaincu que tout peut encore se passer, malgré le début de saison officiel du joueur parisien avec son club ce week-end.