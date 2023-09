Kurzawa recrue surprise du PSG, Luis Enrique valide

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG en a terminé avec son marché des transferts estival. Ce dernier a été chargé en émotion et certaines surprises sont à noter.

A Paris, on est désormais fixé sur la suite de la saison. Kylian Mbappé restera et de nombreux joueurs sont arrivés et partis. Parmi les transferts les plus notables, on peut citer Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Gonçalo Ramos. Concernant les partants, Neymar Jr, Leo Messi et Sergio Ramos ne sont plus là quand Marco Verratti va lui aussi quitter le navire. Egalement, le PSG a dû se séparer d'autres joueurs indésirables. Pourtant, certains vont échapper à la sanction. C'es notamment le cas pour Layvin Kurzawa. Selon les informations de L'Equipe, le défenseur international français aura sa chance cette saison, du moins dans les prochaines semaines.

Kurzawa, une voie est libre au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Layvin Kurzawa (@kurzawa)

Le média français rapporte en effet que la polyvalence de l'ancien Monégasque est appréciée par Luis Enrique, qui pense pouvoir s'appuyer sur Kurzawa pour certaines rencontres. En fin de contrat en juin 2024, le joueur de 30 ans prêté la saison passée à Fulham, aura l'occasion de faire ses preuves avant de filer définitivement vers d'autres horizons. Il devra se contenter de peu et être prêt quand on fait appel à lui. Dans une saison longue et souvent jonchée de blessures au PSG, tout semble pouvoir se passer. Mais en tout cas, Layvin Kurzawa se voit accorder une nouvelle chance dans la capitale. A son poste, la concurrence est forte avec les présences de Nuno Mendes, Lucas Hernandez et le jeune Serif Nhaga. Juan Bernat, lui, a été prêté au Benfica dans les ultimes heures de ce marché des transferts estival.